Wada kritična do ZDA

Wada je zapisala, da je bila "razočarana, ko je izvedela, da pravosodno ministrstvo ZDA zdaj preiskuje primer okužbe s prepovedano snovjo 23 plavalcev na Kitajskem leta 2021". Dodala je, da doslej ni prejela nobenega poziva ali zahteve ameriških organov pregona.

Pred več kot mesecem dni je odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa pozval ministrstvo za pravosodje in FBI, naj raziščeta zadevo, saj primer med drugim sproža pomisleke glede etike in konkurence na tekmovanjih.

Preiskava temelji na zakonu "Rodčenkov", poimenovanem po ruskem žvižgaču Grigoriju Rodčenkovu, ki je razkril državno podprt dopinški sistem v Rusiji v času zimskih olimpijskih iger v Sočiju leta 2014 ter je nato pobegnil v ZDA. Ameriškim organom pregona omenjeni zakon omogoča ukrepanje proti tistim, ki storijo dopinške prekrške na mednarodnih tekmovanjih.

Wada je bila do takega postopanja kritična in je zapisala: "Javna poročila o tej preiskavi potrjujejo zaskrbljenost, ki jo je na splošno izrazila mednarodna skupnost glede sprejetja zakona "Rodčenkov", po katerem ZDA izvajajo kazenski pregon izven ZDA v svetovnem protidopinškem sistemu."

23 plavalcev pozitivnih na testu za zdravilo za srce trimetazidin

V kitajskem primeru so nemška televizijska hiša ARD, New York Times in avstralski Daily Telegraph razkrile, da je bilo 23 plavalcev v začetku leta 2021 pozitivnih na testu za zdravilo za srce trimetazidin. Kitajski protidopinški organ ni uvedel nobenih sankcij, češ da so bili pozitivni testi posledica kontaminacije v kuhinji hotela, v katerem so plavalci bivali.

Wada in mednarodna plavalna zveza sta sporočila, da sta končala preiskavo, ker ni bilo mogoče izpodbijati kitajskega pojasnila. Več kitajskih plavalcev je nato tekmovalo na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021.

Wada je bila pozneje deležna kritik zaradi tega stališča. A je v tokratnem sporočilu ponovila, da je "vestno pregledala spis o primeru kitajskih plavalcev, se posvetovala z znanstvenimi in pravnimi strokovnjaki ter na koncu ugotovila, da ne more izpodbijati stališča o kontaminaciji, tako da pritožba ni upravičena".