Vzklik veselja za Tržičana, ki se ni ustrašil bremena #intervju #video

Po četrtem mestu na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju sredi aprila v Moskvi je slovenski športni plezalec Anže Peharc, član kranjskega plezalnega kluba FA, na tretji postaji svetovnega pokala v tej sezoni, v Chongqingu na Kitajskem, stopil še stopničko višje.

Po izjemnih predstavah v polfinalu, kjer je celo vodil, se je 21-letniku iz Kovorja pri Tržiču v finalu uspelo zbrati tudi po nepreplezanem drugem balvanu in na zadnjem, četrtem balvanu, kjer je kot edini finalist dosegel vrh, je pokazal vse svoje mojstrstvo in osredotočenost.

To je drugi vrhunec v karieri bodočega diplomanta fakultete za računalništvo in informatiko, ki na področju psihološke priprave sodeluje s priznanim športnim psihologom Matejem Tuškom. Tretji je bil tudi leta 2017 na evropskem balvanskem prvenstvu v Münchnu. Odlično pripravljenost je kazal že pred začetkom sezone svetovnega pokala. Na mastersu Studio Bloc v Nemčiji je Peharc zmagal.

Peharčev uspeh sta sinoči nadgradili Janja Garnbret, ki je na tretji balvanski tekmi v letošnji sezoni zmagala še tretjič, in Katja Kadić s 6. mestom.

21-letni Kovorjan se v prostem času intenzivno posveča tudi študiju. Letos si želi dokončati diplomsko delo na fakulteti za informatiko in računalništvo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

S sobotnimi kvalifikacijami ste opravili z devetim dosežkom, po polfinalu pa ste celo vodili. Kaj je bilo najbolj ključno za uspeh? Dobro dnevno počutje in forma, samozavest, ki ste jo lahko prenesli s prejšnje tekme v Moskvi (4. mesto), ali so postavljavci smeri preprosto postregli z balvani, ki vam ustrezajo?

Tako je, polfinale sem končal na prvem mestu in s tem presenetil tudi sebe. Zagotovo mi je pri tem veliko pomagala samozavest, ki sem jo prenesel s prejšnjih tekem te sezone. Že med ogrevanjem sem se odlično počutil in to uspešno prenesel tudi na balvane.

V finalu ste kot zmagovalec polfinala nastopili kot zadnji, šesti. V takem položaju ste se na tej ravni znašli prvič.

Glede na to, da je bil to moj drugi finale v svetovnem pokalu, se nisem kaj preveč ukvarjal s tem, da sem zmagal v polfinalu, moj edini cilj je bil le čim bolj uživati v finalu. Je pa kar moteče videti, da vsi ostali preplezajo balvan in da sem zdaj jaz na vrsti, da to ponovim.

Zagotovo čuden občutek, za katerega se moram še naučiti pravilnega odziva.

Oglejte si vrhunce finala balvanske preizkušnje v Chongqingu na Kitajskem:

Prvi balvan ste odplezali v prvem poskusu, pri drugem pa se vam je zalomilo in v štirih minutah, kolikor jih imate tekmovalci v finalu na voljo za en balvan, niste dosegli vrha, vam je pa uspelo splezati do cone. Vas je to spravilo iz tira?

Gotovo me je to malo potrlo, navsezadnje vsi stremimo k temu, da smo najboljši. Letos si v takih trenutkih vedno rečem isto: Moj cilj je preplezati vse balvane, ne glede na to, kakšen je na koncu rezultat. Poleg tega se po vsakem balvanskem problemu poskušam osredotočiti le na to, kar je pred mano, in pozabiti na tisto, kar je bilo prej.

Na vrhu zadnjega balvana, ki ste ga nujno morali preplezati, če ste se želeli zavihteti na zmagovalni oder, niste skrivali čustev. Kaj vam je takrat rojilo po glavi?

Po tem, ko mi ni uspelo osvojiti vrha na drugem balvanu in sem za tretjega porabil res veliko poskusov, sem bil kar nekoliko jezen. Pripravljen sem se bil dokazati na zadnjem balvanu. Natanko to mi je tudi uspelo, poleg tega pa sem bil tudi edini, ki mu je uspelo preplezati četrti balvan. To je bil zame zagotovo vrhunec tekme.

Peharc na zadnjem balvanu, ki mu je prinesel bronasto kolajno:

Vam je z reprezentančnimi kolegi uspelo proslaviti kolajno?

Ne še, bo pa še prišel čas za to. Po tekmi sem bil popolnoma izmučen, opraviti sem moral še nekaj telefonskih klicev, poleg tega smo že naslednje jutro zelo zgodaj potovali naprej.

Na zmagovalnem odru ste se pridružili zmagovalcu Francozu Manuelu Cornuju in Japoncu Tomoi Narasakiju. Za Cornuja je bila to prva zmaga v svetovnem pokalu. Kakšno je bilo njegovo veselje?

Moram reči, da ga še nisem videl tako srečnega. Vesel sem, da mu je končno uspelo.

Po tekmah se pogosto govori tudi o delu postavljavcev. Uradni komentator tekme na YouTubovem kanalu mednarodne zveze za športno plezanje je bil navdušen nad njimi. Pa vi?

Mislim, da so se postavljavci smeri na tej tekmi izkazali, saj so v vseh krogih postavili primerne balvane. Mogoče bi si želel rahlo zahtevnejše kvalifikacije (Peharc je bil v sobotnih kvalifikacijah deveti, op. a.), saj je kar stresno, če moraš za uvrstitev v polfinale splezati prav vse balvane.

Tudi prihodnje dni ostajate na Kitajskem. Karavana se zdaj seli v Wujiang. Kako je tekmovati na Kitajskem, kakšno mesto tam zavzema športno plezanje?

Osebno mi je Kitajska zelo všeč, mogoče me malo moti le vlaga. Kar zadeva navijače, pa se mi je zdelo, da jih je več kot lani, tako da jih plezanje očitno vedno bolj zanima.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kdaj potujete na prizorišče naslednje tekme v Wujiang?

Že dan po tekmi smo zgodaj zjutraj odpotovali v Šanghaj, kjer bomo preživeli štiri dni in opravili dva treninga, preden odpotujemo na drugo tekmo svetovnega pokala na Kitajskem.