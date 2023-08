Vsaj trije Slovenci v Parizu, kjer želijo podreti rekord iz Londona

Natanko leto dni je do začetka 17. poletnih paralimpijskih iger, ki bodo med 28. avgustom in 8. septembrom 2024 potekale v Parizu. Že zdaj je jasno, da bodo na igrah Slovenijo zanesljivo zastopali Živa Lavrinc v paralokostrelstvu, Dejan Fabčič v paralokostrelstvu in Franček Gorazd Tiršek v parastrelstvu.

Lavrinc si je premierni paralimpijski nastop zagotovila s sedmim mestom na svetovnem prvenstvu, Fabčič je na evropskem prvenstvu zmagal v celinskih kvalifikacijah, Tiršek pa je paralimpijsko kvoto priboril z naslovom evropskega prvaka v Rotterdamu.

V igri za nastop pa ostajajo ženska reprezentanca odbojke sede, parastrelec Anton Bavec, Nataša Bartol v dvoranskem balinanju, parakolesar Anej Doplihar, paraatlet Robi Kogovšek, paraplavalec Tim Žnidaršič Svenšek in Luka Trtnik ter Andreja Dolinar, oba v paranamiznem tenisu.

Slovenski parašportniki in parašportnice so doslej osvojili 53 paralimpijskih kolajn, 52 na poletnih igrah, eno na zimskih.

Na paralimpijskih igrah v Parizu bodo podelili 549 kompletov medalj v 22 parašportih. Tekmovalo bo 4400 parašportnikov in parašportnic.

Foto: Vid Ponikvar

"Premikamo se v zelo pomembno fazo"

"Zelo sem navdušen, ker zdaj vstopamo v zadnji krog priprav. Premikamo se v zelo pomembno fazo, saj organizacijski odbor v Parizu ne načrtuje več, ampak udejanja tisto, kar je bilo načrtovano leta," je ob mejniku začetku odštevanja zadnjih 365 dni do iger poudaril Andrew Parsons, predsednik Mednarodnega paralimpijskega komiteja. Od 9. oktobra bodo v prodaji tudi vstopnice za ogled tekmovanj na tem tekmovanju.

Želijo podreti rekord iz Londona

"Te igre bodo najbolj spektakularne paralimpijske igre v zgodovini. Razlogov za to je več. Prvič, parašport je boljši kot kadarkoli prej. Temu pritrjujejo številni dogodki, vključno z vseevropskim prvenstvom v Rotterdamu, kjer so se parašportniki merili za kolajne v 10 parašportih. Videli ste lahko, na kako visoki ravni je parašport, pa še razvija se. Drugi razlog za tak optimizem pred igrami je dejstvo, da se vrača občinstvo. Želimo prodati vsaj 2,8 milijona vstopnic in podreti rekord iz Londona 2012. Ob tem ne pozabimo vzdušja, ki ga prinašajo igre in vse te lokacije, kjer bodo potekala tekmovanja: nogomet slepih bo potekal pred Eifflovim stolpom," še dodaja Parsons.

V teh dneh v Parizu poteka tudi srečanje vodij odprav nacionalnih delegacij. V imenu Slovenije in Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenskega paralimpijskega komiteja se posveta udeležujeta Boro Štrumbelj in njegova pomočnica Jana Čander. Danes si bodo ogledali tudi paralimpijsko vas.