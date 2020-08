Vodišek peti na EP v formuli kite

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Premalo časa sem bil na vodi, po poškodbi in prisilnem premoru zaradi novega koronavirusa nisem imel dovolj časa za vadbo na vodi. Jadral sem lahko le kakšnih 30 dni pred, kar je veliko premalo, drugi najboljši so praktično ves čas trenirali. Tako da peto mesto ni slab dosežek," je dejal Vodišek, ki mu je veliko preglavic povzročala tudi trava v vodi. Vodišek je bil lani evropski podprvak, 30. septembra je v Italiji Sloveniji prijadral srebrno medaljo. Tokrat se je na Poljskem na tekmovanja vrnil po desetih mesecih okrevanja po lanski poškodbi rame.

"Kot sem dejal, izid na EP ni bil slab, želja pa je, da bi bil višje. Tu sem videl, kaj moram popraviti doma. Delal bom na tem, da bi bil še boljši. Kmalu me čaka nova tekma, čez tri tedne bo EP v mešanih ekip v Avstriji. Nastopila bova skupaj s sestro Marino. Nima veliko izkušenj, jih pa počasi pridobiva in če bo kazala naprej željo po treningih in tekmovanjih, lahko tudi veliko doseže," je dodal 20-letni Vodišek.

Od prvega dne se je na tem EP vrtel v ospredju in se v kvalifikacijskih plovih počasi pomikal od četrtega na tretje mesto z le dvema točkama zaostanka za takrat še drugouvrščenim Francozom Theom de Ramecourtom, nato pa je zadnji dan oba prehitel še en odlični Francoz Maxime Nocher. Ta si s tem zagotovil mesto v regati za medalje.

V polfinalih sta nato tako Vodišek kot Theo de Ramecourt izgubila priložnost, da bi se potegovanja za medalje. Francoza je nadvladal Connor Bainbridge iz Velike Britanije, Vodišek pa ga je izgubil za las, prav v zadnjem plovu, kjer ga je prehitel Francoz Nicolas Parlier. S tem je 20-letni Koprčan EP zaključil na petem mestu. Evropski prvak je gladko postal Francoz Axel Mazella, ki je dominiral od prvega dne prvenstva, srebro je osvojil Maxime Nocher, bron pa Britanec Connor Bainbridge.

Vodišek je bil lani evropski podprvak. Foto: tonivodisek.com

"Z vsem skupaj smo zadovoljni. V polfinalu je bilo regatno polje krajše, zaradi tega so tekmovalci bolj skupaj. Pozna se, da Toniju manjkajo tekme, kjer so tekmovalci zelo skupaj. Francozi to trenirajo med seboj doma, pri njih je vsak trening takšna tekma. Ne bo lahko, se pa ne predajamo," je povedal trener Rajko Vodišek.

Med ženskami prevlada Poljakinje

Med ženskami je od prvega dne prevladovala mlada Poljakinja Julia Damasiewicz, ki je postala evropska prvakinja, srebrno medaljo si je v regati za medalje prijadrala Britanka Ellie Aldridge, tretja pa je bila še ena mlada Poljakinja. Magdalena Woyciechowska.

Marina Vodišek je na tem prvenstvu uspešno nabirala izkušnje in se je do prve boje že prve dni uspela uvrstiti med prvo deseterico, do konca prvenstva pa pokazala, da lahko prijadra med tako konkurenčnimi tekmovalkami med prvo polovico tudi do konca plova.

Njene nastope je budno spremljal tudi trener Rajko Vodišek, ki se je osredotočil na tiste lastnosti, ki jih bo v prihodnje želel izboljšati s treningom. "Preveč spoštovanja do sotekmovalk je imela, tudi ko je bila sama v prednosti, jim jo je prepustila. Vidi se tudi po odzivu na obratih z vetrom pri veliki hitrosti, ko ima tekmovalke blizu ob sebi, tako da smo dobili dober vpogled v to, kaj moramo izboljšati."

Vse oči so bile na tem prvenstvu uprte tudi v opremo, saj so športniki tokrat prvič tekmovali s takšno, ki jo bodo uporabljali na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Serijska oprema je bila zaradi omejitev povezanih s pandemijo koronavirusa šele pred kratkim odobrena in registrirana.