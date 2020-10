Visok vodostaj: Voda ni lahka in bo kar zahtevno

Eva Terčelj, aktualna svetovna prvakinja v kajaku in kanuju na divjih vodah, bo na tekmi svetovnega pokala v domačem Tacnu lovila novo uspešno uvrstitev. V soboto in nedeljo bi lahko bilo v jutranjih urah precej neprijetno za tekmovalce, saj so napovedane sorazmerno nizke temperature.

Eva Terčelj je na nedavnem evropskem prvenstvu v Pragi zasedla nehvaležno četrto mesto, a ob tem še enkrat pokazala, da spada med najboljše kajakašice. Tokrat jo čaka domača tekma v Tacnu, in sicer na progi, na kateri je ljubljanska kajakašica zrasla. Po EP v Pragi si je Terčeljeva vzela krajši premor, saj meni, da je bil to najboljši čas.

Eva Terčelj se zaveda, da jo konec tedna čaka zahtevna tekma. Foto: Grega Valančič / Sportida

Verjetno je Slovencem še najlažje

Letošnja tekma ne bo posebna samo zaradi stanja v državi, ampak tudi zaradi visokega vodostaja reke Save. "Res imamo veliko vode. Sicer imamo večinoma zelo spremenljive pogoje, tako da se moramo vedno malenkost prilagajati. Verjetno je nam še najlažje, ker je to domača proga. Morda bomo tokrat imeli prednost domačega terena. Voda ni lahka in glede na postavitev, ki bo postavljena, bo kar zahtevno," je uvodoma povedala Terčeljeva, ki si konec tedna želi predvsem voženj brez napak.

Letos brez tacenske zapornice. Foto: Grega Valančič / Sportida

Zaradi visokega vodostaja tekma ne bo potekala čez znamenito tacensko zapornico, ki so jo pred kratkim prenovili, poleg vsega pa morajo na njej narediti še določene popravke. "Zapornica je karakter tacenske proge. Res je, da sem šla letos le nekajkrat čez zapornico. Moram priznati, da mi to leto to do neke mere ustreza, ker letos zapornice nismo veliko trenirali. Upam, da bomo lahko čim prej trenirali in tekmovali na celotni progi. Vendarle je to tacenska proga."

"Treba se bo nekoliko bolj ogreti in upati na čim boljše pogoje." Foto: Grega Valančič / Sportida

Treba se bo veliko bolj obleči

Eva Terčelj in preostali tekmovalci se ne bodo soočali samo z visoko Savo, ampak tudi s precej nizkimi temperaturami, ki so napovedane ta konec tedna. Tekmovalci bodo morali poletno opremo zamenjati za dolge in debele anorake.

"Kot tekmovalki mi je to nekoliko težje in drugače kot po navadi, ko tekmujemo. Treba se bo nekoliko bolj ogreti in upati na čim boljše pogoje," je še povedala Terčeljeva, ki priznava, da je v takšni opremi občutek na vodi nekoliko drugačen.