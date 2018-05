Hrvat največje slovensko orožje v srbski prestolnici

Pred tekmo je imelo vodstvo slovenskih reprezentanc še nekoliko drugačno zamisel o posadkah, a se je konec tedna na enem zadnjih treningov poškodoval Aleš Jalen in ostal doma. Marko Bolha je zato v zadnjem trenutku presedlal iz lahkega dvojnega dvojca, v katerem sta Jalen in Bolha leta 2016 neuspešno lovila uvrstitev na olimpijske igre v Riu, lani pa bila osma na svetovnem pokalu v Poznanu, v enojca.

Hrvatova poškodba še ni pozabljena

Rajko Hrvat bo nastopil na prvi letošnji mednarodni tekmi. Foto: Grega Valančič Sportida Bolha bo tako v rezervni različici nastopil ob trenutno najboljšem slovenskem veslaču Rajku Hrvatu, za katerega bo to po blejski prvomajski regati šele drugi nastop v sezoni. Spomladi si je med pripravami namreč poškodoval hrbet, a je okreval in trenira na polno. Kot pravi, je letos po lanski smoli na SP (13. mesto po odstopu v četrtfinalu) še bolj motiviran za vrhunske dosežke.

"To je moj prvi nastop letos v mednarodni konkurenci, ki se ga zelo veselim. Poškodba sicer še ni povsem pozabljena, a do konca sezone je še veliko časa. V Beogradu je konkurenca znana, saj imam izkušnje, zase pa lahko rečem, da bom v vsakem nastopu pokazal najboljše, kar zmorem, in mislim, da tudi izid ne bo izostal," je pred potjo v srbsko prestolnico povedal Hrvat.

Med lahkimi enojci je prijavljenih 26 čolnov in pot med najboljših 12 bo vodila prek četrtfinala. Manjkajo sicer nosilci kolajn z lanskega SP, a konkurenca je kljub temu ostra.

Aljančič lani osvojil evropski bron

Med težkimi oziroma klasičnimi veslači bo v enojcu, kjer je prijavljenih največ tekmovalcev, saj jih bo na startu 37, nastopil Miha Aljančič. Med njimi je zagotovo največje ime Čeh Ondrej Synek, svetovni prvak in nosilec treh olimpijskih medalj v enojcu. Tudi Aljančič, sicer še tekmovalec do 23 let, ki je lani v tej kategoriji osvojil bron na EP, se bo za napredovanje moral prebiti prek zahtevnih predtekmovanj in četrtfinala.

Foto: Vid Ponikvar

V Beogradu je na svetovnem pokalu sicer nastopil že lani in v dvojnem dvojcu z Nikom Krebsom zasedel osmo mesto, ta posadka pa je predvidena tudi za nastop na letošnjih sredozemskih igrah v Tarragoni.

Svetovni pokal se bo nadaljeval v Linzu v Avstriji (od 22. do 24. junija) in končal v Luzernu v Švici (od 13. do 15. julija).