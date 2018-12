Veslača leta 2018 Nik Krebs in Miha Aljančič

Najboljše v letu 2018 so v soboto na Bledu razglasili tudi na Veslaški zvezi Slovenije (VZS). Priznanje za tekmovalni dosežek je dobil mariborsko-blejski dvojni dvojec z Nikom Krebsom in Miho Aljančičem, ki sta osvojila srebro na sredozemskih igrah v Tarragoni in peto mesto na SP do 23 let.