Veliko priznanje za slovensko namiznoteniško stroko

Velikega priznanja sta bila deležna tudi selektorka slovenske moške reprezentance, Andreja Ojsteršek Urh in njen zakonski partner Jože Urh, ki sta ob Poljaku Zbigniewu Neceku in Litovcu Vincasu Franckaitisu dobitnika častne značke ETTU za leto 2020.

Nagrada za dolgoletno in uspešno delovanje

Zakonca Ojsteršek Urh sta častno značko ETTU prejela za svoje dolgoletno in uspešno delovanje v namiznem tenisu. Oba sta bila pred leti odlična igralca, skupaj sta osvojila več kot 40 naslovov državnih prvakov med posamezniki, dvojicami, mešanimi dvojicami in ekipami, že dolgo pa se dokazujeta tudi na trenerskem področju.

Andreja Ojsteršek Urh od leta 2017 vodi slovensko reprezentanco, ki se je letos uvrstila na olimpijske igre v Tokiu, medtem ko je Jože Urh z Bojanom Tokičem, Darkom Jorgičem, Denijem Kožulom in Janom Žibratom na EP v Luksemburgu osvojil bronasto kolajno.

A. O. U. in Bojan Tokić. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Priznanje za slovenski namizni tenis nasploh

"Mislim, da to ni priznanje samo meni ali Jožetu, mislim, da je to priznanje za Slovensko namiznoteniško zvezo, vsem slovenskim trenerjem, ki so v vseh teh letih skrbeli za razvoj namiznega tenisa. Predvsem pa verjetno tudi rezultatom, ki jih je moška reprezentanca in še prej mladinska naredila v zadnjih letih. Priznanje sicer dobi trener, vendar zasluge zanj pripadajo igralcem. Da bom med dobitnicami priznanja, sem izvedela konec avgusta. Če bi prišlo do evropskega prvenstva v Varšavi, bi mi ga izročili na Poljskem, ker pa je odpadlo, ga bom dobila pozneje," je častno značko ETTU komentirala Andreja Ojsteršek Urh, ki je bila pred leti tudi v ožjem izboru za trenerko leta po izboru Svetovne namiznoteniške zveze (IITF).

