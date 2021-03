Vedenejeva uspešno začela svetovni pokal v Sofiji

Rusinja Jekaterina Vedenejeva, ki v ritmični gimnastiki zastopa slovensko reprezentanco, je uspešno začela nastope na svetovnem pokalu v Sofiji, ki šteje kot kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu. Tekmovalke so se danes predstavile z obročem in žogo, Vedenejeva pa je po polovici tekme na osmem mestu.

Tekmovanje, ki so ga zaradi koronske pandemije in z njo povezanih omejitev tako kot že jesensko evropsko prvenstvo izpustile večkratne olimpijske, svetovne in evropske prvakinje Rusinje, se je danes za posameznice začelo z nastopi z obročem in žogo.

Vedenejeva se je z obročem (23,150 točke) z osmim dosežkom uvrstila v finale, z žogo (22,400) pa je z enajstim ostala zunaj finalistk. Skupno pa je 26-letna tekmovalka iz Irkutska s 45,550 točke na osmem mestu.

Najboljša v mnogoboju je domačinka Borjana Kalein z 51,350 točke, prav tolikšen zbir ima tudi Izraelka Linoy Ashram na drugem mestu.

Na svetovnem pokalu v Sofiji Slovenijo zastopa tudi mlada Brigita Kraševec, ki je po prvem dnevu; v soboto se bodo ritmičarke predstavile še s kiji in trakom, med 60 tekmovalkami z 32,650 točke na 54. mestu. Z obročem (16,000) je 55., z žogo (16,650) pa 48.