Ashramova nova evropska kraljica, Vedenejeva zaostala za cilji

Izraelka Linoy Ashram je po dramatičnem boju na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Kijevu, močno oslabljenem zaradi koronske pandemije, osvojila naslov. Zbrala je 100,900 točke, prav toliko kot Belorusinja Alina Harnasko, odločale so tehnične napake. Jekaterina Vedenejeva (86,700), ki zastopa Slovenijo, je s 13. mestom zaostala za cilji.

Ashramova je dobro izkoristila odsotnost Rusinj zaradi koronske pandemije ter številke 1 in 2 na svetu Dine in Arine Averine in postala prva neruska evropska prvakinja po dolgih 23 letih, ko se je na EP zmage veselila Ukrajinka Jelena Vitričenko.

Boj za zmago se je odvijal prav do zadnjega nastopa. Pred zadnjim rekvizitom je imela Ashramova 0,050 točke prednosti pred Harnaskovo. Slednja je prikazala izjemno sestavo s kiji in s 26,550 prejela najvišjo oceno prvenstva, Ashramova pa je prav tako nastopila odlično z obročem in prejela 26,500 točke.

Tekmovalki sta bili povsem izenačeni z zbirom 100,900, imeli sta tudi enake ocene za izvedbo, na koncu so v prid Ashramove odločili tehnični odbitki za prvi naslov evropske prvakinje in prvi neruski po več kot 20 letih.

Za bronasto medaljo se je borilo več tekmovalk, a v zadnjih nastopih je bila najboljša Belorusinja Anastasija Salos. Bolgarka Boriana Kalejn je naredila napako s kiji v zadnjem nastopu in izgubila kolajno na četrtem mestu, peta je bila še ena Izraelka Nicol Zelikman, šesta pa domačinka Jeva Meleščuk.

Vedenejeva zaostala za cilji

Slovenska predstavnica Vedenejeva, pri 26 letih najstarejša udeleženka letošnjega EP, je s trakom zelo dobro začela, imela je šesti dosežek pri tem rekvizitu, nato pa je najprej z obročem naredila veliko napako zunaj tepiha, tudi pri žogi je naredila veliko napako, tako da ji na koncu ni uspelo uresničiti zastavljenega cilja za to koronsko EP - uvrstitve med najboljših osem.

Na lanskem EP v Bakuju, kjer si je Vedenejeva priborila nastop na letošnjem, je bila deseta, letos pa je 36. EP, ki so ga zaradi koronavirusa izpustile številne velesile tega športa in je imela bržkone edinstveno priložnost za odmevnejši dosežek, končala tri mesta nižje.

Kijev je ta teden gostil prvenstvo stare celine, prvo večjo gimnastično tekmo letos, ki bi sicer morala biti na sporedu že konec maja kot zadnja kvalifikacijska za olimpijske igre v Tokiu. Koronska kriza je EP prestavila na pozno jesen, po številnih odpovedih pa je Evropska gimnastika (UEG) odločila, da tekma ne bo štela za olimpijske kvalifikacije.

Naslednje EP bo pred olimpijskimi igrami v Tokiu prihodnje poletje gostila Varna od 9. do 13. junija.

