Evropsko prvenstvo, ki ne bo štelo za kvalifikacije za OI

Kijev bo ta teden gostil 36. evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki, ki bi moralo biti na sporedu že konec maja kot zadnja kvalifikacijska tekma za olimpijske igre v Tokiu. Koronska kriza ga je prestavila na november, nastop so odpovedale številne države, tako da tekma ne bo štela kot kvalifikacije za OI. Slovenke so že na prizorišču.

Ukrajinski organizatorji so na majsko prvenstvo vabili prav s tem: da bo šlo za zadnjo večjo tekmo pred OI, kjer bodo obenem delili zadnje olimpijske vozovnice, obljubljali pa so tudi izjemno navijaško vzdušje. A pandemija koronavirusa je preložila OI na prihodnje poletje, prvenstvo stare celine pa na konec leta. Jasno je tudi že, da bodo tribune Palače športov tokrat samevale zaradi koronskih omejitev.

Kijev zdaj ne bo zadnja tekma pred OI, prav tako so se pri Evropski gimnastiki (UEG) po množičnih odpovedih odločili, da tekmovanje ne bo štelo kot olimpijske kvalifikacije. Sprva je bilo prijavljenih 39 reprezentanc, zdaj jih je na seznamu ostalo le še 23, manjkala pa bo tudi najmočnejša Rusija in številne, ki sicer tradicionalno krojijo svetovni vrh tega športa, kot so Italija, Španija ...

Slovenijo bo med članicami - v mnogoboju bo nastopilo najboljših 24 z zadnjega EP 2019 v Bakuju - zastopala Rusinja s slovenskim potnim listom Jekaterina Vedenejeva, ki je bila lani deseta. Tokrat bo imela Vedenejeva najbrž edinstveno priložnost za odmevnejši rezultat, saj bo s seznama 24 najboljših z lanskega EP manjkalo kar 14 tekmovalk, vključno s številkama 1 in 2 na svetu, Rusinjama Dino in Arino Averina.

Ker Vedenejeva ne živi in ne trenira v Sloveniji, ampak v svoji prvi domovini Rusiji, je za strokovni odbor njena pripravljenost manjša uganka, saj je že dolgo ni bilo tu. Vendar pa se je izkušena 26-letna tekmovalka v zadnjih mesecih na tako imenovanih turnirjih "on-line" oziroma prek spleta, ki jih je organizirala Rusija, zelo dobro izkazala, kar je gotovo lepa napoved tudi za EP.

V Kijev pa so iz Ljubljane odpotovale tri mladinke, Ela Polak, Neža Podvratnik in Karina Gerkman Salaujova. Zadnje prvenstvo stare celine, kjer skupaj tekmujejo mladinke in članske skupinske sestave, je bilo leta 2018 v Guadalajari. Tam je nastopilo 40 reprezentanc, letos jih bo skoraj polovica manj. Slovenija tudi ne bo imela ekipnega rezultata, saj nima članske skupinske sestave; letos jih je za nastop prijavljenih le šest.

"Ker gre sploh za edino veliko tekmovanje letos, četudi je prestavljeno na pozno jesen, smo se odločili, da v Kijev pošljemo tudi mladinsko vrsto. Vse druge tekme so zaradi koronske pandemije odpadle, reprezentantke pa so celo leto trenirale v negotovosti, ali tekma bo ali ne," je za STA povedala predsednica strokovnega odbora Lena Jakubovska.

Dekleta so izrazila željo, da hočejo nastopiti

Dolgo so v slovenski stroki sicer premlevali, ali naj odpovedo nastop ali ne, še zlasti, ker ima Ukrajina sedaj zelo slabo epidemiološko sliko, po več kot 10 tisoč okužb z novim koronavirusom na dan, situacija je neobvladljiva, bolniških postelj ni več, čakalna doba je tudi v obeh zasebnih bolnišnicah več kot tri tedne.

"Dekleta so sama izrazila močno željo, da hočejo nastopiti v Kijevu. Ne nazadnje so se celo poletje pripravljala na prvenstvo in pridno trenirala. Bili smo enotni, da si zaslužijo nastop na veliki sceni," je dileme pred odhodom pojasnila Jakubovska.

V odsotnosti najboljših ritmičark zadnjih 20 let, Rusinj, je prva favoritinja za zmago v mnogoboju Izraelka Linoy Ashram, načrte ji bodo skušale prekrižati Belorusinji Anastasija Salos in Alina Hernasko, Bolgarki Katrin Tasev in Borjana Kalejn, domačinki Viktorija Onoprijenko in Jeva Meleščuk, za mesto med najboljšimi se bo gotovo borila tudi Vedenejeva.

Od četrtka do vključno sobote tekmovanje čaka mladinke ter članske skupinske sestave, v nedeljo pa bo na sporedu še vrhunec prvenstva - mnogoboj članic.

Z EP ritmičark pa še ne bo konec gimnastične sezone. Decembra sledi še vrhunec koronske sezone za telovadce in telovadke - EP v turškem Mersinu, kjer so Slovenci že uspešno tekmovali.