Vaterpolistom Triglava še pokalni naslov

V finalu pokala Slovenije so vaterpolisti kranjskega Triglava v olimpijskem bazenu v Kopru premagali domači Grafist Koper s 17:9 (5:2, 3:3, 7:2, 2:2). Za Kranjčane je to dvajseta pokalna lovorika, Koprčani so ostali pri sedmih.

Kranjčani, ki so tudi branili naslov pokalnih zmagovalcev, so vlogo favorita upravičili že v prvi četrtini, v kateri so po slabih petih minutah igre z golom Aleksandra Cerarja povedli s 3:0. Koprčane je v igro vrnil Milan Jačimović z njihovim prvim golom, toda po golih Benjamina Popovića in Dejana Gostića so gostje vodili že s 5:1. Gašper Fičur je ob koncu uvodne četrtine zaostanek svoje ekipe znižal na tri gole, takšen pa je bil tudi ob polčasu, čeprav so gostje trikrat spet vodili s štirimi goli prednosti.

S tremi goli v uvodnih dveh minutah tretjega dela igre so varovanci Krištofa Štromajerja praktično že rešili vprašanje, komu bo v letošnji sezoni pripadla pokalna lovorika, saj so Koprčani zaostajali že za šest golov. Visoko vodstvo ni uspavalo kranjskih vaterpolistov, vsaj ne v tretji četrtini, kajti po golu Filipa Cvijanovića Tepine je bilo že 15:6 za Triglav, do konca tekme pa je bilo le še dobrih devet minut. V zadnji četrtini je bilo spet bolj izenačeno, za Koprčane sta v polno zadela njihova najboljša strelca na nocojšnji finalni tekmi, Matej Nastran in Milan Jačimović, končni izid pa sta postavila Jan Justin in Aleksander Cerar.

S štirimi goli je bil najboljši strelec tekme mladi Nace Štromajer. Poleg pokala je bil Triglav v letošnji sezoni najboljši še v državnem prvenstvu in v ligi AWL, za nameček pa je igral še v finalu pokala Challenger. Koprčani so ostali pri sedmih pokalnih naslovih, trikrat so bili najboljši Ljubljančani, po enkrat pa mariborski Branik in Calcit Water Polo.