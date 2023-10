V slovenskem judu vre: razdvojenost, obtožbe in nezaupnica predsedniku

Judo zvezo Slovenije bo začasno vodil dozdajšnji podpredsednik Borut Marošek. Na današnjem zasedanju izrednega zbora v Mariboru so delegati s 40 glasovi za in 28 proti izglasovali nezaupnico predsedniku Lovrenciju Galufu.

Sama seja je nakazala veliko razdvojenost znotraj zveze, pri čemer so zagovorniki razrešitve in nasprotniki vztrajali vsak pri svojem. Vrsta obtožb na račun zdaj že bivšega predsednika ni bila predstavljena z dokazi, še več, zadnje finančne in nadzorno poročilo tega nista potrdili.

To so očitki na račun dozdajšnjega predsednika

Najmočnejši argument za razrešitev sta tako ostala očitka, da je zdajšnji predsednik iz juda umaknil nekdanjega predsednika zveze in Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdana Gabrovca ter olimpijsko prvakinjo Urško Žolnir.

Seja je kasneje pokazala, da je Urška Žolnir zapustila mesto podpredsednice v zvezi, potem ko ni bila izvoljena za generalno sekretarko. Ta očitek je bil zavrnjen kot manipulacija z imenom olimpijske šampionke. Razprava pa je razkrila celo, da je ena od struj znotraj zveze predlagala, da prav ona po koncu zdajšnjega mandata leta 2025 kandidira za predsedniško mesto.

Gabrovec pa je izgubil položaj predstavnika zveze na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer pa kot častni predsednik ni imel več aktivne vloge. Med drugim so predlagatelji razrešitve zatrdili tudi, da naj bi Lovrencij Galuf silil judoistki Bežigrada Kajo Kajzer in Andrejo Leški, da se pridružita delu z Marjanom Fabjanom na Lopati, ter nekatera vmešavanja v sestavo in delo organov zveze, a vsega tega niso podkrepili z dokazi.

Vsaj iz neuradnih virov je med delom podpornikov staremu predsedniku zveze zavladal tudi strah o selitvi zveze v Ljubljano. "Prav nobenega namena nimamo seliti sedeža zveze iz Slovenke Bistrice v Ljubljano," pa je na eno od vprašanj, ki je razburjalo širši "mariborski judoistični okoliš" jasno odgovoril Aljaž Sedej.

Razprava na trenutke močno presegla raven sprejemljivega in primernega

Ob trditvi o pomanjkanju dokazov je s strani podpornikov Galufa na nasprotno stran letel tudi očitek, da zdajšnjega predsednika ruši del iste ekipe, ki je rušila že njegovega predhodnika Darka Mušiča. Razprava, ki pa na končni izid glasovanja ni imela vpliva, je na trenutke močno presegla raven sprejemljivega in primernega.

"Argumenti žal ne štejejo," je po razrešitvi medijem povedal Galuf, sam pa razkril po njegovem mnenju glavni zaplet na zvezi: "Bogdan Gabrovec 28. avgusta ni bil predstavnik zveze na skupščini OKS. Pet dni kasneje je bil prvopodpisani pri predlogu za mojo razrešitev."

"Zveza je razdvojena in na žalost se je to končalo z nezaupnico predsedniku. Vsi moramo stopiti korak nazaj, da bomo lahko stopili dva naprej. Sicer pa zveza operativno dobro deluje in tukaj ni težav. Čim prej pa moramo najti nove kandidate in poskrbeti za nove volitve za predsednika," pa je po potrditvi začasnega vodenja zveze povedal Marošek in v to vključil tudi nadaljnje delo na projektu EP 2025 v Sloveniji, ki ga je sprožil Galuf.

