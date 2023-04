V Sloveniji ustanovili Društvo športnih odvetnikov

"Namen DŠOS je v prvi vrsti razvoj športnega prava. Skušali bomo kritično opozarjati na ustrezen normativni razvoj športnega prava in z njim povezanih vprašanj v Sloveniji ter širše. Prepričan sem, da bomo skozi delovanje društva športno pravo še bolj približali tako strokovni kot tudi širši javnosti in s tem pripomogli k večji profesionalizaciji slovenskega športa," je ob ustanovitvi med drugim dejal odvetnik Tomažin Bolcar.

Eden od ustanovnih članov, odvetnik Janez Pejovnik, pa je glede na bogate izkušnje na tem področju poudaril: "Športno pravo je v tujini precej bolj razvito kot pri nas. S svojimi izkušnjami in z navdušenjem nad športom in pravom smo se ustanovitelji zbrali z dobrim namenom, da dejavno sodelujemo pri nadaljnjem razvoju tega zanimivega pravnega področja. Veselimo se dela, ki nas čaka, in izzivov, s katerimi se bomo spopadli. Dober rezultat je vedno posledica trdega dela in močne volje."

DŠOS bo med drugim organiziral tudi dogodke, na katerih se bo razpravljalo o aktualnih temah s področja športnega prava, pri čemer se v društvu nameravajo povezovati s sorodnimi društvi iz tujine in z društvi, ki oblikujejo pravno krajino v Sloveniji.