V Salt Lake Cityju še ne bo Janje Garnbret

Na tekmi, ki se bo s kvalifikacijami začela v petek, se bo za preboj v polfinale najboljše dvajseterice merila slovenska peterica: brat in sestra Kruder, Jernej in Julija, Katja Debevec, Lucija Tarkuš in Gregor Vezonik.

Kruder, ki je bil na uvodnih tekmah v Tokiu in Seulu na 41. in 31. mestu daleč od bojev za zmago, bo v ZDA lovil poseben mejnik. Postal bo rekorder po številu nastopov na balvanskih tekmah svetovnega pokala. Skupno bo zbral 84 nastopov na tekmah v tem tekmovanju. V Seulu se je po številu nastopov izenačil z Avstrijcem Kilianom Fischhuberjem, ki pa je že končal kariero.

Za edini slovenski finale na azijski turneji je ob odsotnosti Garnbret poskrbela Krampl s šestim mestom v Tokiu.

"Na tekmi v Azijo sem šla s ciljem 'odplezat' kakor se da dobro. Še zmeraj vem, da nisem ravno med najboljšimi na svetu v balvanih in tudi nisem pričakovala presežka. To, da sem prišla v finale, mi zelo veliko pomeni. To je spodbudno tudi z mislimi na olimpijske kvalifikacije v kombinaciji za naslednje olimpijske igre v Parizu," je dejala Krampl za STA.

"Moj glavni cilj so svetovni pokali v težavnosti junija in julija in potem svetovno prvenstvo avgusta v Švici, ko pričakujem, da bom v vrhunski formi za težavnost," je še dodala Krampl, ki je lani v Münchnu postala evropska podprvakinja v kombinaciji balvani in težavnosti ter leta 2021 ob Garnbret nastopila na OI v Tokiu v športnem plezanju.

Peharc: Start sezone ni bil najbolj popoln

Peharc se je na tekmi v Tokiu prebil v polfinale, a po poškodbi desnega gležnja končal na 19. mestu. Lani je na balvanski tekmi v Salt Lake Citju osvojil drugo mesto.

"Start sezone ni bil najbolj popoln. Na prvi tekmi sem si med ogrevanjem za polfinale zvil gleženj. Najprej smo mislili, da mogoče ne bo tako hudo, saj sem lahko hodil, ampak v bistvu potem je bilo hudo," je za STA opisal Peharc.

"Adrenalin je sicer pomagal, da sem nastopil v polfinalu Tokia, a potem sem ves naslednji teden bil borbo z oteklino, poskušali smo jo čim bolj zmanjšati, kar mi je uspelo do take mere, da sem en dan pred naslednjo tekmo v Koreji lahko obul plezalko."

"A tudi naslednja tekma je bila zelo težka, predvsem mentalno, prisotna je bila bolečina, plezanje ni bilo niti približno na takšni ravni, kot bi moralo biti, oteklina še zdaj ni izginila."

Preteklo soboto je nastopil na DP v Kopru v težavnosti. "Ni bilo še idealno, še me boli ob določenih gibih, upam pa, da bom do prve tekme v Evropi v Pragi v balvanih plezal brez težav."

Na uvodnih tekmah balvanske sezone je nastopil tudi Potočar, lanski zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti.

"Vedel sem, da ne bo lahko, a nisem vedel kaj točno pričakovati, v Seulu mi je mogoče celo šlo bolje od pričakovanj," je dejal Potočar, ki v balvanih ostaja pod robom polfinala, v soboto je nato na DP zmagal v težavnosti.

"Motivacija za težavnost, ki je moja primarna disciplina, je veliko večja. V balvanih tekmujem, ker želim biti čim boljši v seštevku kombinacije za olimpijsko normo," je dejal Jeseničan.

