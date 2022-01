V Rušah blesteli ruski in poljski strelci, eno drugo mesto za Slovenijo

V Rušah so blesteli ruski in poljski strelci.

Z zadnjimi štirimi končnimi odločitvami se je končala strelska velika nagrada v Rušah. Blesteli so predvsem ruski in poljski strelci, ki so si razdelili po dve zmagi. V okrnjeni konkurenci so slovenske strelke na domačih tleh dosegle eno drugo mesto.

To je uspelo ekipi z zračno pištolo, v kateri so nastopile Jagoda Tkalec, Majda Raušl, Denis Bola Ujčič. V tej konkurenci so nastopile le tri ekipe, Slovenija pa se je z rusko pomerila za zmago. Prepričljiva je bila ruska zasedba, ki je v postavil Vitalina Bacaraškina, Darja Sirotkina in Ana Asomčik slavila s 16:8. Tretje mesto je pripadlo Hrvaticam.

Članice slovenske ekipe so v izjavi za javnost strelskega društva 1. pohorskega bataljona iz Ruš poudarile, da je bil zelo dober občutek tekmovati v finalu. Še posebej, ker so nasprotnice iz Rusije popolne profesionalke in imajo na voljo daleč najboljše pogoje za trening.

Fotogalerija s turnirja (Blaž Weindorfer/Sportida):

Slovenkam malo zmanjkalo

Z zračno puško je v tekmi za zlato medaljo poljska ženska ekipa, ki so jo sestavljale Aneta Stankiewicz, Natalia Kochanska in Julia Ewa Piotrowska, po napetem boju premagala rusko s 17:13. Tretje mesto je pripadlo Srbiji. Slovenija je zasedla šesto mesto med osmimi ekipami, nastopila pa je v postavi Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič. Slovenke so za 0,9 kroga zaostale za mesti, ki so prinašala boj za bronasto kolajno.

Pri moških je z zračno puško slavila Rusija v postavi Vladimir Maslenikov, Jevgenij Potapov in Aleksander Drjagin, ki je v finalu ugnala Hrvaško s 17:9, tretje mesto je pripadlo Srbiji. Slovenija je bila v postavi Jure Sočič, Nejc Klopčič in Blaž Luzar šesta od prav toliko nastopajočih reprezentanc. Za bojem za kolajne je zaostala 5,9 kroga.

Z zračno pištolo so med štirimi ekipami slavili Rusi Artjom Černousov, Vadim Muhametjanov in Anton Aristarhov, ki so v finalu premagali Srbijo s 16:10. Tretje mesto je pripadlo Hrvatom, ki so Slovenijo v postavi Klemen Tomaševič, Rok Ivanc in Sebastjan Kordiš ugnali s 16:4.

Naslednji cilj slovenskih strelcev je tekmovanje za veliko nagrado v Osijeku.

