Lunev in Bacaraškina najboljša v Rušah

Azerbajdžanec Ruslan Lunev in Rusinja Vitalina Bacaraškina sta zmagovalca današnjih posamičnih tekem na največjem strelskem tekmovanju na slovenskih tleh - veliki nagradi v Rušah. Azerbajdžanec je bil v finalu z zračno pištolo na 10 metrov boljši od Čeha Pavela Schejbala, Rusinja pa od Madžarke Veronike Major.

Za najboljši slovenski izid je poskrbel Jože Čeper. Strelec iz Gornjih Ležeč je v kvalifikacijah zasedel deseto mesto, potem ko je zadel 575 krogov. Rok Ivanc (559), Klemen Tomaševič (556) in Sebastjan Kordiš (552) so se uvrstili med 27. in 29. mestom.

Mojca Kolman (562) je zasedla 15., Majda Raušl (561) pa 16. mesto. Denis Bola Ujčič (561) je tekmo končala na 18., Jagoda Tkalec (558) na 21., Sara Ščuri (548) pa na 24. mestu.

V soboto bosta na sporedu še obe posamični tekmi v disciplini zračna puška. V ženski konkurenci bodo nastopile vse najboljše slovenske strelke na čelu z Živo Dvoršak. V nedeljo bodo na sporedu še ekipne tekme.

Na veliki nagradi v Rušah nastopa več kot 170 tekmovalcev in tekmovalk iz 22 držav.