Strelska elita tudi letos sezono odpira v Rušah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezona elitnih tekmovanj pod okriljem Mednarodne strelske zveze (ISSF) se bo tudi letos tradicionalno pričela v Rušah. Na grand prixu z zračno puško na 10 metrov, ki ga organizira Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše, bo med 9. in 14. januarjem nastopilo več kot 300 strelcev in strelk iz rekordnih 31 držav.

Predsednik organizacijskega odbora in Strelske zveze Slovenije (SZS) Ljubo Germič je na današnji predstavitveni novinarski konferenci poudaril, da tradicionalno tekmovanje letos praznujejo 30. obletnico. Tudi letos bodo predtekmovanja potekala v športni dvorani, finalni obračuni pa v športni dvorani OŠ Janka Glazerja Ruše.

Po besedah županje Urške Repolusk elitna športna tekmovanja vedno prinašajo dodano vrednost v smislu mednarodne promocije krajem, Slovenci pa so znani kot dobri organizatorji športnih prireditev in njena občina bo vedno pomagala po najboljših močeh, da se bodo športniki in obiskovalci v Rušah počutili dobro.

V Rušah bodo nastopili tudi najboljši slovenski strelci in strelke, med njimi tudi Živa Dvoršak, trikratna olimpijka iz Londona 2012, Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021 ter kandidatka za letošnje igre v Parizu.

Najboljša slovenska strelka Živa Dvoršak je minulo sezono opisala kot valovito, saj je dosegla nekaj visokih uvrstitev in dobrih rezultatov, pa tudi slabših od pričakovanih, ki pa so šli hitro v pozabo. Lani je najboljše rezultate v karieri dosegla z zračno puško, domači strelski tekmovanji v Trzinu in Rušah pa sta ji med najljubšimi. Ljubljančanka je pohvalila ruške organizatorje, njen najpomembnejši cilj v tej sezoni pa je osvojitev kvote za olimpijske igre v francoski prestolnici.

Preberite še: