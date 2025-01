Na ženski članski tekmi v zračni puški je zmagala Poljakinja Julia Ewa Pietrowska (252,8), od slovenskih strelk pa se je najbolj izkazala Urška Hrašovec s petim mestom, potem ko je zadela 186,1 kroga.

Druge slovenske strelke se niso prebile v finale osmih najboljših strelk. Urška Kuharič je v kvalifikacijskem delu zasedla 12., Klavdija Jerovšek 17., Živa Dvoršak pa 18. mesto.

Na mešani ekipni tekmi v zračni pištoli je slavila češka naveza Veronika Schejbalova-Jindrich Dubovy, slovenska kombinacija Anja Prezelj-Sašo Stojak pa je osvojila osmo mesto.

Najboljši slovenski izid na največjem mednarodnem strelskem tekmovanju v Sloveniji, kjer je od četrtka do nedelje v organizaciji SD I. Pohorski bataljon v Rušah nastopilo 144 strelk in strelcev iz 20 držav, je v soboto poskrbela Manja Slak, ki je slavila v disciplini zračna pištola.

Za komaj 18-letno strelko iz Poljanske doline, ki je lani v tej olimpijski disciplini osvojila dve srebrni odličji v mladinski konkurenci na evropskem prvenstvu v Györu in svetovnem v Limi, na svoji krstni članski tekmi v svetovnem pokalu v Münchnu pa se je prebila v veliki finale in osvojila šesto mesto, sta se uvrstili gruzijski strelki Mariami Prodiašvili (237,7) in Mariami Maršava (213,1).

V velikem finalu je nastopila tudi Denis Bola Ujčič, izkušena slovenska strelka je s 173,0 kroga zasedla peto mesto.

Na moški članski tekmi je v zračni pištoli zmagal Damir Mikec. Znani srbski strelec, ki ima tudi slovenski potni list, in Slovak Juraj Tuzinsky, sta v finalu zadela po 242,7 kroga, v dodatnem razstreljevanju pa je Mikec zadel 10,5, Slovak pa le 8,5 kroga. Od slovenskih strelcev je bil najboljši Sašo Stojak, ki je s 569 krogi zasedel deseto mesto.

Na tekmi mešanih parov v disciplini zračna puška sta slavila Poljaka Julia Ewa Piotrowska in Maciej Kowalewicz. V finalu sta bila boljša od druge poljske naveze Izabella Kinga Dudek-Tomasz Bartnik s 16:12, slovenska kombinacija Urška Kuharič-Luka Lukić je zasedla šesto mesto.

