Vetrnicam na Pohorju se obeta negativno mnenje

Ruški svetniki so na redni seji, tako kot že junija, soglasno zavrnili možnost umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju in kablovoda, ki bi ga speljali na območju ruške občine. Danes so se sicer seznanili z osnutkom mnenja, ki ga mora občina državi dostaviti do 18. septembra in bo po besedah županje Urške Repolusk verjetno negativno.

Ruška občina mora na poziv ministrstva za naravne vire in prostor, ki trenutno vodi integralni postopek v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja družbi Energija na veter kot investitorju v 35 vetrnih elektrarn na območju Areha in Slovenske Bistrice, oceniti skladnost projektne dokumentacije z občinskimi prostorskimi akti in drugimi področnimi občinskimi predpisi ter pristojnim v zvezi s tem podati mnenje.

"Svetniki so se danes seznanili z osnutkom mnenja, ki ga pripravlja občinska uprava, z njim gremo proti negativnemu odzivu, saj naši prostorski akti niso v celoti upoštevani," je za STA pojasnila županja Urška Repolusk, a dodala, da končna različica še ni pripravljena. Ob tem so svetniki soglasno sprejeli še dodatna sklepa, in sicer da so odločno proti projektu vetrnih elektrarn na Pohorju in posledično proti kablovodu, ki naj bi bil speljan na njihovem območju, državo pa so znova pozvali, da ustavi vse postopke v zvezi z umeščanjem vetrnic.

Načrtovanih 35 vetrnih elektrarn višine 200 metrov

Kot je vodstvo občine danes pojasnilo svetnikom, je v sklopu projekta načrtovanih 35 vetrnih elektrarn višine 199,99 metra, od tega 14 na Arehu, in pripadajoča infrastruktura. Zmogljivost posega je določena s skupno nazivno električno močjo vetrnih elektrarn, ki bodo obratovale v sklopu posega. Znaša 122,5 megavata.

Na območje občine Ruše bi v sklopu projekta položili dobrih 13 kilometrov kablovoda med Arehom in razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Ruše, pri čemer investitorji zagotavljajo, da so izbrali varianto, ki z vidika vplivov na okolje pomeni bistveno manjši poseg v gozd. Trasa naj bi potekala čim bolj po obstoječih cestah, gozdnih poteh, hkrati pa je daljša od prvotno presojane različice.

Občinske svetnike je zaskrbelo zlasti dejstvo, da naj bi bil v sklopu gradnje kablovoda predviden posek dobrih 3.500 kvadratnih metrov gozda.

Iz opravljene presoje vplivov na okolje, ki je sestavni del dokumentacije v integralnem postopku in v sklopu katere so bili predlagani tudi omilitveni ukrepi, sicer izhaja ocena, da načrtovani posegi ob upoštevanju zakonodajnih zahtev in zahtev prostorskih aktov, ob ustrezni določitvi nadzora nad izvajanjem in spremljanjem ukrepov ter vplivov v času gradnje in obratovanja, pa tudi ob izvajanju monitoringa v času gradnje in obratovanja, ne bodo povzročali čezmerne obremenitve okolja.

Občinska uprava je v osnutku danes predstavljenega mnenja med drugim ugotovila, da dokumentacija oziroma poseg nista skladna z vsemi relevantnimi določili prostorskih aktov, prav tako pa pri pripravi dokumentacije v zvezi s cestami niso bili upoštevani izdani projektni pogoji.

V zvezi z vsebino okoljskega poročila, predvsem vrednotenjem nekaterih vplivov in ukrepov, na občini izražajo pomisleke glede vetrnih elektrarn, ki sicer niso locirane na njihovem območju, bodo pa zelo blizu občinske meje, s čimer bodo vplivale na rastlinske in živalske vrste v posebnih varstvenih območjih tudi pri njih, velik vpliv pa bodo imele tudi na krajinsko podobo ter s tem na razvoj turističnih območij na Arehu ter niže ležečih kmetijah, še opozarjajo v Rušah.