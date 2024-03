Pogrešajo 27-letnika iz Ruš

Policisti Policijske postaje Ruše iščejo 27-letnega Nejca Petka iz Ruš, ki so ga nazadnje videli danes ob 7. uri v Mariboru na Tržaški cesti. Pogrešani je okrogle postave in je visok 188 centimetrov. Rjave lase ima pobrite, vendar so mu že začeli rasti, ima kratke brke in kratko kozjo bradico, so sporočili s Policijske uprave Maribor.