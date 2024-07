V Parizu brez ruskih judoistov

Olimpijske igre v Parizu bodo minile brez ruskih judoistov. Na Mednarodni judoistični zvezi so potrdili odločitev ruske zveze, da na igre ne bo poslala četverice judoistov, ki bi na igrah lahko nastopila pod nevtralno zastavo.

"Ruska reprezentanca ne bo sprejela poniževalnih pogojev in zato tudi ne predloga Mednarodnega olimpijskega komiteja za sestavo ekipe za Pariz 2024," so odločitev predsedstva zveze potrdili tudi z zapisom na spletni tamkajšnje panožne športne zveze.

Rusija je imela kar 17 kandidatov za nastop na igrah, a bi Mok dovolil nastopiti le četverici - Veleriju Jendovitciju (nad 100 kg), Mahmadbeku Mahmadbekovu (do 73 kg), Dali Liluašvili (do 63 kg) in Elis Starcevi (nad 78 kg).

"Izpolnili smo vse tiste pogoje Moka, ki so bili sprejemljivi. Seveda pa smo dali jasno vedeti, da ne sklepamo kupčij z vestjo in da ne bomo podpisovali izjav, ki diskreditirajo politiko naše države," so še zapisali na zvezi.

V soboto popoldan so se igram odpovedali tudi pri ruski zvezi, ki združuje rokoborce, razlogi pa so enaki kot pri judoistih.

Športniki iz Rusije in Belorusije na igrah v Parizu lahko nastopijo le v okviru nevtralne ekipe brez državnih simbolov, ob tem pa morajo izpolnjevati strogo določene pogoje.