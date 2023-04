V Ljubljani zmagala 16-letna Italijanka, branilka naslova ostala v Rusiji

Tara Dragaš je vodila že po prvem dnevu, ko so se članice predstavile z obročem in žogo, danes pa so prikazale še sestavi s kiji in trakom. Skupno je članica videmskega kluba za mnogobojsko krono zbrala 125 točk. Mlada ritmičarka, ki je v Ljubljani že večkrat zmagala v mlajših kategorijah, tokrat pa prvič v članski, s svojimi nastopi ni bila v celoti zadovoljna.

"S svojimi nastopi nisem najbolj zadovoljna"

Najboljša je bila z obročem in s trakom, z žogo je imela drugo oceno, s kiji pa tretjo. "S svojimi nastopi nisem najbolj zadovoljna, ker se mi je v sestave prikradlo kar nekaj napak. Sem pa vesela za rezultat, ker mi bo vsaka tekma pomagala, da bom na naslednji še boljša," je dejala po zmagi.

"Najbolj mi je uspela vaja s trakom in z obročem, precej težjo sestavo imam z obročem, rajši pa imam vajo s trakom," je še povedala Dragaš, ki je na zadnjem evropskem prvenstvu še med mladinkami postala podprvakinja s tem rekvizitom.

Kot je pojasnila, je preskok med mladinsko in člansko kategorijo resda velik, vendar delo v telovadnici ostaja enako zavzeto: "Preskok je kar velik, vendar je delo, vadba v dvorani enaka kot pri mladinkah. Treba je biti čim bolj sproščen na tekmah, da lahko pokažeš, kar znaš, da daš vse od sebe. Zagotovo je nekoliko več treme na članskih tekmah, ampak veliko mi pomagajo izkušnje s preteklih tekmovanj."

Drugo mesto je zasedla njena klubska kolegica pri Udineseju, Italijanka Isabelle Tavano (121,300 točke), ki je bila najboljša z žogo, druga s kiji in trakom ter tretja z obročem. Tretja pa je bila Fausta Šostakaite (116,350) iz Litve.

Polakova najboljša Slovenka, Vedenejeva ostala v Rusiji

Najboljša slovenska članica je bila Ela Polak (110,850) na sedmem mestu, z obročem in s trakom je imela četrto oceno, Karina Gerkman Salaujova (103,900) je bila deveta.

Jekaterine Vedenejeve tokrat ni bilo v Ljubljano. Foto: Guliver Image

Lanske zmagovalke MTM Jekaterine Vedenejeve tokrat v Ljubljano ni bilo, saj se Rusinja, ki od leta 2018 na velikih tekmovanjih zastopa slovenske barve, na sezono pripravlja v svoji prvi domovini. Sezono je dobro začela na svetovnem pokalu v Atenah, ko je zmagala s trakom, minuli vikend pa je v Sofiji z žogo zasedla šesto mesto. Kot je zapisala na družbenih omrežjih, ima ta čas tudi nekaj težav s poškodbo noge.

Med mladinkami je prepričljivo zmago slavila slovenska reprezentantka Alja Ponikvar (112,600). Članica domačega kluba Narodni dom je osvojila kar pet zlatih kolajn, saj je bila najboljša z vsemi štirimi rekviziti. Drugo mesto je zasedla Ukrajinka Anastasija Ščelecka (107,350), tretja je bila Bolgarka Jana Penčeva (106).

Od preostalih Slovenk je Urša Kračman (97,300) zasedla osmo, Dora Valant (95,150) 11., Paula Loboda (91,050) pa 15. mesto.

Zadovoljni so bili tudi organizatorji, da jim je uspelo v Ljubljano privabiti toliko reprezentantk. "Sprva smo imeli za turnir prijavljenih 370 tekmovalk, na koncu pa je bilo precej odpovedi, vendar so vseeno v Ljubljano pripotovale članice 24 držav. Tako da smo imeli res pisano zasedbo, nad tem smo navdušeni. Še bolj pomembno pa je, da nadaljujemo naše poslanstvo in mladim slovenskim tekmovalkam omogočimo stik z nekaterimi najboljšimi na svetu," je dejala nekdanja reprezentantka Ana Rebov, ki skupaj s Polono Pikovnik Kovač vodi turnir MTM Narodni dom.

