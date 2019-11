V Kranju padel najstarejši slovenski plavalni rekord, tudi drugi dan v znamenju Fainove

Plavalec ljubljanske Olimpije Jaka Pušnik je na mednarodnem plavalnem mitingu v Kranju s 3:56,55 na 400 m prosto dosegel nov kadetski rekord in s tem popravil najstarejšo najboljšo plavalno znamko v državi. Za devet stotink je izboljšal več kot 42 let staro znamko Boruta Petriča iz leta 1977.

Petrič je zdaj lastnik še dveh kadetskih rekordov v velikem bazenu, ki sta bila prav tako dosežena leta 1977, a v poletnem obdobju. "O rekordu Boruta Petriča res nisem razmišljal, čeprav vem, da gre za plavalca, ki je bil nekoč del svetovnega vrha. Plaval sem svojo tekmo in vedel, da sem tukaj lahko zelo hiter, saj mi je zelo dobro šlo že pred 14 dnevi. Seveda sem rekorda vesel, a naslednji cilji me čakajo šele prihodnje leto. Osredotočiti se moram najprej na normo za nastop na mladinskem evropskem prvenstvu v Veliki Britaniji," je po dosežku povedal mladi Ljubljančan.

S svojimi dosežki je tudi v nedeljo izstopala Katja Fain. S 4:06,37 je prepričljivo dobila tekmo na 400 m prosto, na 100 m mešano je dosegla osebni rekord in se dvojne zmage veselila z dve leti mlajšo sestro Niko, ki je bila najboljša tudi na 50 m delfin. Ob koncu programa je Fainova zmagala še na 100 m prosto.

Katja Fain je blestela tudi drugi dan. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"V Kranju sem se najbolj razveselila sobotnega osebnega rekorda na 800 m prosto, saj v vodi nisem imela občutka, da sem tako hitra. Preostali izidi so v redu, saj so za mano zelo težki tedni. Dokazala sem, da vzdržljivost imam, zdaj pa moram do evropskega prvenstva v Glasgowu izpiliti še hitrost," je po tekmi povedala mlada Mariborčanka, ki pa bo do EP očitno res hitra, saj je v na 100 m prosto ob koncu programa s 54,24 osebni rekord popravila skoraj za osem desetink sekunde.

Na 400 m prosto je drugo mesto osvojila še ena od potnic za EP v Glasgowu Daša Tušek iz ravenskega Fužinarja, ki je v Kranju dosegla osebna rekorda na 800 in 400 m prosto, s 4:09,64 na krajši razdalji pa je postala 12. Slovenka, ki je 400 m preplavala v manj kot 4:10 minute.

"Dosežka na 400 metrov prosto sem veliko bolj vesela od izida na 800-metrski razdalji, saj imam tam glede na trening še rezerve. A priložnost za to bo v Glasgowu, saj sem v Kranju plavala še iz polnega treninga," je povedala Tuškova, ki je ugnala tudi reprezentančno in klubsko kolegico iz Fužinarja Janjo Šegel, ki se je kasneje izkazala še z osebnim rekordom in zmago na 200 m hrbtno ter osebnim rekordom in drugim mestom na 100 m prosto.

V moški konkurenci je na 400 m prosto s 3:48,73 zanesljivo zmagal Mariborčan Martin Bau. Foto: Vid Ponikvar

V moški konkurenci je na 400 m prosto s 3:48,73 zanesljivo zmagal Mariborčan Martin Bau, povratnik v reprezentanco in še eden od potnikov na EP. "Zelo sem zadovoljen. Na 400 m sem si želel izid pod 3:50, kar mi je uspelo, na 1500 m v soboto pa, da bi odplaval enakomerno, a mi je na koncu celo malo uspelo stopnjevati ritem," je bil vesel Bau. Primož Pavletič Šenica se je na generalki pred EP z 1:59,59 močno približal osebnemu rekordu na 200 m hrbtno.

V ženski konkurenci je bila na 50 m hrbtno najhitrejša Celjanka Anemari Košak, na 100 m prsno pa Tina Čelik iz domačega Triglava. Plavalka Ljubljane Sara Globokar in Maja Lotrič iz Triglava pa sta skupaj stopili na najvišjo stopničko zmagovalnega odra na 200 m delfin. Sara Mihalič iz Olimpije je slavila na 400 m mešano.

V moški konkurenci je Ravenčan Matija Može slavil na 50 m hrbtno, 100 m prsno in ob koncu dneva še na 400 m mešano, kjer je tesno ugnal Baua. Gal Kordež je bil najhitrejši na 50 in 200 m delfin, njun klubski kolega Lovro Knez je bil najboljši na 100 m mešano, na 100 m prosto je bil najhitrejši Pirančan Marcel Primožič.

Preberite še: