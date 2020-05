V Južni Koreji potekal prvi golf turnir po prekinitvi sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo se je po štirih dneh v Seulu končal prvi organizirani profesionalni golf turnir po marčevski prekinitvi sezone zaradi pandemije novega koronavirusa. Turnir za golfistke je potekal za zaprtimi vrati in s strogimi varnostnimi ukrepi.

Igralke so morale upoštevati ukrepe, ki veljajo v boju proti novemu koronavirusu, tudi varnostno razdaljo dveh metrov in izogibanje telesnih stikov. Na današnji finalni dan so se igralke namesto običajnih objemov ali stiska rok pozdravile s trkom s komolci ali pestmi.

Ponavadi za turnir ni veliko zanimanja najboljših, tokrat pa so se ga udeležile tri z lestvice najboljših desetih golfiskt sveta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zmagala je Južnokorejka Park Hyun-kyung pred rojakinjama Bae Seon-woo in Lim Hee-jeong, vse tri so na podelitvi morale nositi maske.

Turnir je potekal teden dni po začetku nove nogometne sezone v Južni Koreji, ki si jo je preko televizijskih kanalov mogoče ogledati v 36 državah.

