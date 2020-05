Stricker dodal še dva podkapetana za Ryderjev pokal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan ameriške ekipe za letošnji Ryderjev pokal Steve Stricker je izbral nova podkapetana. To sta Zach Johnson in Davis Love III, ki bosta tako ekipi ZDA pomagala v boju z evropskimi tekmeci na turnirju med 25. in 27. septembrom v Kohlerju v Wisconsinu.