V deželi vzhajajočega sonca bo za Janjo Garnbret in druščino v igri toliko, kot še nikoli #video

Janja Garnbret se bo pri komaj 20 letih na svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju potegovala za že svoj četrti naslov svetovne prvakinje. Lani je v Innsbrucku zmagala v balvanih in kombinaciji, dve leti prej v Parizu pa je bila nepremagljiva v težavnosti.

Svetovno prvenstvo v Hačiodžiju na Japonskem (od 11. do 21. avgusta) bo vrhunec sezone za športne plezalce in prva delilnica olimpijskih vozovnic za Tokio prihodnje leto. V deželo vzhajajočega sonca bo odpotovalo 13 slovenskih športnih plezalcev, med njimi tudi prvo ime športnega plezanja zadnjega obdobja, vsestranska Janja Garnbret, branilka naslova v balvanih in olimpijski kombinaciji in edina na svetu, ki se lahko pohvali z naslovi svetovne prvakinje v treh disciplinah (težavnost, balvani in kombinacija), ter Gregor Vezonik, bronast v balvanih na lanskem prvenstvu v Innsbrucku.

Selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju in trener Gorazd Hren je jasno napovedal, da si v reprezentanci prizadevajo zgolj za finalne nastope, medalje in naslove svetovnega prvaka oz. prvakinje. "Nikoli v igri še ni bilo toliko, kot je zdaj, ko se bodo poleg naslovov svetovnih prvakov delile tudi prve vstopnice za olimpijske igre," je poudaril Hren, ki si želi, da bi slovenski tekmovalci čim prej zapolnili olimpijske kvote (dve mesti v ženski in dve mesti v moški konkurenci).

Vodstvo slovenske reprezentance v športnem plezanju Urh Čehovin, Gorazd Hren in Luka Fonda (od leve proti desni) je optimistično pred svetovnim prvenstvom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Fokus ostaja na paradni disciplini

"Kombinatorci so se za prvenstvo pripravljali v vseh treh disciplinah, a še enkrat ponavljam - s poudarkom na njihovi paradni disciplini," je pojasnil Hren. "Sistem kombinacije je namreč takšen, da je dober rezultat v paradni disciplini najpomembnejši," je dodal.

Posamične cilje športnih plezalk in plezalcev, ki potujejo na prvenstvo, in njihove priprave bomo predstavili v prihodnjih dneh.

Zadnje simulacije (pol)kombinacije

Trener Urh Čehovin je zagotovil, da so se plezalci na prvenstvo pripravljali vse leto, za zaključek pa bodo ta konec tedna opravili še dva reprezentančna treninga, v katerih bodo simulirali polovico (olimpijske) kombinacije.

Janja Garnbret, Lučka Rakovec in Mia Krampl (skrajno desno) bodo nastopile v vseh treh disciplinah, medtem ko bo najbolj izkušena v slovenski reprezentanci, Mina Markovič, tekmovala zgolj v težavnosti. To bo že njeno osmo svetovno prvenstvo. Foto: Manca Ogrin

"Balvane bomo trenirali v Ljubljani, za težavnost pa se bomo v istem dnevu zapeljali v Kranj," je Čehovin razkril realno stanje slovenske plezalne infrastrukture, ki nikjer v Sloveniji na enem mestu ne združuje vseh (treh) plezalnih poligonov. Sloveniji najbližji center, ki ima vse, kar plezalci potrebujejo za trenažni plezalni komplet (steno za balvane, hitrost in težavnost), je v Innsbrucku v Avstriji. "Pripravljeni smo, uspehi so vidni, reprezentanca je na dobri ravni. Mislim, da se na svetovno prvenstvo lahko podajamo z velikimi in optimističnimi cilji," je napovedal Čehovin.

Glavni aduti v moški reprezentanci: Anže Peharc, Domen Škofic, Jernej Kruder in Gregor Vezonik, lani na SP v Innsbrucku tretji v balvanih. Foto: Manca Ogrin

Slovenski predstavniki na SP v Hačiodžiju: V vseh posameznih disciplinah in kombinaciji bodo nastopili: Janja Garnbret (Šaleški AO)



Mia Krampl (AO PD Kranj) Lučka Rakovec (PK FA) Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica) Jernej Kruder (ŠPO PD Celje Matica) Anže Peharc (AO PD Kranj) Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica). Specialisti za težavnost: Mina Markovič (ŠPK Plus) Tjaša Kalan (AO PD Kranj) Martin Bergant (PK Škofja Loka) Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica) Specialisti za balvane: Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak) Gregor Vezonik (AK Ravne) Spremljevalci:



Gorazd Hren (selektor in trener), Luka Fonda (trener), Urh Čehovin in Peter Hribar (fizioterapevt)

Sedem potnikov in sedem potnic za olimpijske igre bo znanih že 21. avgusta

Na prvenstvu, ki se bo s kvalifikacijami deklet v balvanih začelo v nedeljo, 11. avgusta, se bo več kot 600 plezalcev iz 34 držav potegovalo za kolajne in naslove v posameznih disciplinah (balvani, težavnost, hitrost), 20 najboljših v olimpijski kombinaciji, ki predstavlja zmnožek vseh treh disciplin športnega plezanja, pa se bo potegovalo najprej za uvrstitev v finale (osem najboljših), v drugem koraku pa za naslov svetovnega prvaka v kombinaciji.

A to še ni vse, najboljših sedem plezalcev in plezalk v kombinaciji si bo že v Hačiodžiju zagotovilo nastop na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto, medtem ko se bodo plezalci in plezalke za preostalih 13 mest potegovali novembra na dodatnih kvalifikacijah v Toulusu v Franciji (6 mest) ter prihodnje leto na celinskih prvenstvih (5 mest).

"Japonska ima kot država gostiteljica olimpijskih iger eno mesto že zagotovljeno, po eno mesto v moški in ženski konkurenci pa bosta zapolnila plezalec in plezalka s povabilom posebne komisije, kar skupaj zaokroži po 20 najboljših v ženski in moški konkurenci," je pojasnil trener Luka Fonda.

11 dni dolgo svetovno prvenstvo z zgolj enim dnem počitka, se bo končalo 21. avgusta. Karavana se bo v Slovenijo prek zagrebškega letališča vrnila predvidoma v petek, 23. avgusta.