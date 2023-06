V boj za evropski naslov tudi slovenski Robust

V primerjavi s turnirjem v letu 2022 se je konkurenca številčno okrepila, saj se bo to pot v boj za evropski klubski naslov podalo deset ekip. Poleg lanskoletnih udeležencev SKISO Sinovi Bosne Lukavac, OKI Banjaluka, italijanska Synergie Fermana, francoski ASUL Lyon Volley in Robusta prihajajo v Italijo še štirje novinci. To so italijanska ASD Alta Resa, Pays Voironnais Volley iz Francije, bosanski KSO Spid Sarajevo in Kiev Ukrajina.

Prvi cilj je polfinale

"Konkurenca bo še večja kot lani, tudi kakovost ekip bo na višji ravni," pred odhodom v Italijo poudarja trener Simon Božič, ki ima z ekipo jasen cilj. "Naša želja je uvrstitev v polfinale, nato pa bomo skušali zagrabiti vsako priložnost, ki se nam bo ponudila. Dejstvo je, da naši ekipi ne bo lahko, saj se na tekmovanje podaja v precej okrnjeni zasedbi. Matic Keržan je s pljučnico pristal v bolnišnici, Saša Koruna in Jerneja Vrhunca pa so zadržale neodložljive službene obveznosti. Kljub temu ne mečemo puške v koruzo. Tudi preostali fantje znajo dobro igrati," je v izjavi za OZS še dodal Božič.

Ekipo Robusta bodo na evroligaškem turnirju sestavljali Marko Pokleka, Jaša Bertelj, Martin Marovt, Klemen Hrastovec, Matjaž Majdič, Sebastjan Osrečki in Vlado Krk.

Tri skupine

Ekipe bodo uvodoma razvrščene v tri skupine, iz katerih si bodo pot v sobotni četrtfinale neposredno zagotovili dve najboljši ekipi iz vsake skupine in dve najboljši tretjeuvrščeni moštvi. Polfinale bo na sporedu v nedeljo dopoldne, preostali tekmi za medalje pa v popoldnevu.

Robust bo uvodoma v petek nastopal v skupini B, skupaj z Alta Reso, Banjaluko in Voironnais Volleyjem. Točnih terminov tekem evropska paraodbojkarska zveza še ni objavila.

Ženska ekipa ubranila naslov

Minuli konec tedna je za nov uspeh slovenske odbojke sede že poskrbela ženska ekipa Robusta, ki je v Mislovicah na Poljskem ubranila naslov evropskega klubskega prvaka