Urška Hrašovec 29., Luka Lukić 39. na EP v Osijeku

Luka Lukić je bil po štirih serijah, potem ko je zadel 105,4, 105,1, 105,1 in 105,0 kroga, v resnih kombinacijah za uvrstitev v finale osmih najboljših strelcev iz kvalifikacijskega dela. V zadnjih dveh serijah pa se je 21-letnemu slovenskemu strelcu močno zalomilo, zadel je 103,5 in 103,1 kroga ter močno nazadoval po razpredelnici. Poleg njega sta nastopila še Maksimilijan Žarić in Jure Sočič. Prvi je tekmo s 625,3 kroga končal na 50., drugi pa s 622,4 na 63. mestu v konkurenci 84 strelcev.

Med tremi slovenskimi strelkami v disciplini zračna puška je Urška Hrašovec s 626,9 kroga zasedla 29. mesto. Urška Kuharič je s 625,5 kroga tekmo končala na 47., Klavdija Jerovšek pa s 624,0 kroga na 58. mestu v konkurenci 82 strelk.

Najboljši slovenski izid na letošnjem evropskem prvenstvu je v nedeljo dosegla Manja Slak, ki je zasedla 11. mesto v disciplini zračna pištola. Komaj 18-letna Gorenjka je zadela 572 krogov, tako kot še pet strelk, finalno vozovnico pa si je zavoljo največjega števila notranjih desetk izborila Portugalka Filipa Marracho.

Slak, lani v mladinski kategoriji nosilka dveh srebrnih odličij na svetovnem prvenstvu v Limi in evropskem v Györu, je tako kot Marracho, Francozinji Celine Goberville in Anabelle Pioch ter Čehinja Klara Tichakova zadela po 572 krogov. V "peteroboju" za zadnje prosto mesto v finalu osmih najboljših po kvalifikacijskem delu je smetano pobrala Portugalka, ki je zadela 16 notranjih desetk, Slak pa deset.

Poleg obetavne slovenske strelke, ki se je na svoji premierni tekmi svetovnega pokala v članski konkurenci lani v Münchnu uvrstila v finale in nato zasedla šesto mesto, sta nastopili še Anja Prezelj in Mojca Kolman. Obe sta zadeli po 562 krogov, kar jima je navrglo 43. oziroma 44. mesto.

Na moški tekmi z zračno pištolo sta se oba slovenska predstavnika uvrstila v drugo polovico nastopajočih. Jože Čeper je s 567 krogi zasedel 57., Sašo Stojak pa s 563 krogi 67. mesto.