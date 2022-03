Uno prvič svetovni prvak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonec Šoma Uno je novi svetovni prvak v umetnostnem drsanju. Na prvenstvu v Montpellieru je po današnjem prostem programu slavil pred rojakom Jumo Kagijamo in Američanom Vincentom Zhoujem. Za Una je to prvi naslov svetovnega prvaka v karieri, doslej je bil dvakrat srebrn v letih 2017 in 2018.