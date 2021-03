Umrla je nekdanja olimpijska prvakinja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja nemška plavalka Ursula Happe, olimpijska prvakinja v plavanju, je umrla v starosti 94 let. Družina je vest o smrti zlate olimpijke nemški tiskovni agenciji dpa sporočila v torek. Happejeva je nazadnje živela v Dortmundu.

Happejeva je novembra 1956 kot prva Nemka po koncu druge svetovne vojne postala olimpijska prvakinja v plavanju na poletnih olimpijskih igrah v Melbournu. Zlato kolajno je osvojila na razdalji 200 metrov prsno s časom v 2:53,1 minute, in to pri 30 letih kot mati dveh otrok. Dve leti prej je osvojila naslov evropske prvakinje. V teh dveh letih so jo v Nemčiji razglasili tudi za športnico leta.

Happejeva se je rodila v Gdansku 20. oktobra 1926, nje oče je bil reševalec iz vode. Leta 1945 je kot begunka prišla iz Gdanska v Kiel, se poročila leta 1950 in odšla v Dortmund.

Njen sin Thomas je na olimpijskih igrah leta 1984 v Los Angelesu v sestavi zahodnonemške rokometne reprezentance osvojil srebrno olimpijsko medaljo, zlato je takrat pripadlo Jugoslaviji.