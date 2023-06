Umrl olimpijec, ki je preživel holokavst

Helfgottu se je poklonil tudi britanski premier Rishi Sunak. "Ben je preživel najhujše od človeštva. Njegova zapuščina je ultimativni uspeh nad njegovo temno zgodovino," je na Twitterju zapisal britanski premier.

Helfgott se je rodil na Poljskem leta 1929. Preživel je dve koncentracijski in eno delovno taborišče, v genocidu pa izgubil celotno sorodstvo. V Veliko Britanijo je prišel sam pri 15 letih.

Tri leta kasneje je po pisanju AFP hodil mimo kluba dvigalcev uteži in se preizkusil v tem športu. Veliko Britanijo je nato zastopal na dveh olimpijskih igrah, in sicer v Melbournu 1956 in Rimu 1960. Bronasto kolajno je osvojil leta 1958 na igrah Commonwealtha v Cardiffu.

Vse življenje je Helfgott ozaveščal ljudi o holokavstu, med drugim je nagovoril tudi angleško nogometno reprezentanco, preden je ta leta 2012 obiskala Auschwitz, piše AFP.

"Kljub vsemu, kar je prestal, nas je Ben naučil vse o odpornosti, strpnosti in o ključnem pomenu izobraževanja prihodnjih generacij," je dejala izvršna direktorica sklada za izobraževanje o holokavstu Karen Pollock. "Bil je naš prijatelj in mentor, globoko žalujemo ob tej izgubi," je dodala.

Glavni rabin Ephraim Mirvis pa ga je označil kot "enega najbolj navdihujočih ljudi, kar jih poznam". Helfgott je leta 2018 prejel naziv viteza za zasluge.

Vodja opozicijske laburistične stranke Keir Starmer je opozoril, da je bil Helfgott eden od le dveh znanih preživelih holokavsta, ki sta tekmovala na olimpijskih igrah.

Podobno pot, le da je tekmoval že pred holokavstom, je prehodil še francoski plavalec Alfred Nakache. Leta 1938 je Francoz osvojil srebro v štafeti 4 x 200 m prosto v Londonu. Umrl je leta 1983.

"Sir Ben je skozi vse življenje izkazoval sočutje in razumevanje ter se zavzemal za strpnost in mirno sobivanje med skupnostmi," je dejal Starmer. "To so vrednote, po katerih bi morali živeti vsi. Njegovo življenje in zapuščina bosta navdih za vse nas," je še zaključil.