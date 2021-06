TZS in organizator slovenskega Ironmana znova združili moči

Slovenska različica priljubljenega triatlonskega tekmovanja se vrača po letu dni pandemičnega premora. Po podatkih organizatorjev je zanimanje za nastop veliko, saj se dobre tri mesece pred tekmovanjem število prijavljenih približuje številki 1000.

Sodelovanje med TZS in lokalnim prirediteljem slovenske različice Ironmana pri organizaciji dogodka sicer ni novost, saj sta obe organizaciji sodelovali že pri izvedbi prejšnjih dveh tekmovanj v letih 2018 in 2019.

Ob podpisu pogodbe za sodelovanje sta obe strani pozitivno ocenili svoj skupni doprinos k izvedbi enega najštevilčnejših mednarodnih športnih dogodkov v Sloveniji. Predsednik TZS Jure Leben je ob podpisu povedal, da je vesel sodelovanja njegove zveze pri tem dogodku. "Ironman je eden večjih športnih dogodkov v Sloveniji in pričakujemo, da bo, še zlasti po korona krizi, prispeval k prebujanju normalizacije množičnih športnih dogodkov," je dejal.

Jurica Barać iz organizacije I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria pa je ob podpisu pohvalil sodelovanje s TZS. "Veseli nas, da po letu 'korone' lahko nadaljujemo s športnimi tekmovanji in pričakujemo velik odziv triatloncev. Še posebej smo ponosni na to, da je TZS tudi letos naš partner. S skupnimi močmi se trudimo razvijati šport in aktivno življenje ter spodbujati mlade k triatlonu," je dejal Barać.

Letos bo tretjič, da bo slovenska Istra gostila triatlonsko tekmovanje v sklopu blagovne znamke Ironman. Gre za polovični triatlon z 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21 kilometrov teka. Posamezne trase plavalne, kolesarske in tekaške preizkušnje ostajajo v veliki meri enake kot na zadnjih dveh preizkušnjah. Speljane so skozi štiri obmorske občine ter po delu notranjosti slovenske Istre, s startom in ciljem v Kopru, so še zapisali pri TZS.