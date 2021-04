Triatlonska želja dva olimpijca za Pariz 2024

Pri tem je zanesljiv cilj ženska kvota, v moški konkurenci pa so ob zgoščenosti dosežkov tovrstne napovedi bolj tvegane. Kot glavne kandidate za olimpijske kvote je Mitja Mori, ki je bil nedavno vnovič izvoljen v razvojno-strokovni odbor Evropske triatlonske zveze, izpostavil predvsem Moniko Bartol in Tjašo Vrtačič ter Klemna Bojanca. "Imamo še vrsto nadarjenih mladincev, ki imajo enako možnost," je še dodal.

Odpraviti sive lise, izboljšati komunikacijo s klubi, ...

Predsednik Jure Leben je predstavil svoje cilje in poudaril, da je svoj program zasnoval na izkušnjah, ki jih je pridobil v zadnjih dveh letih, odkar je na čelu zveze in po pogovorih s klubi, kar bo osnova za dolgoročno in kratkoročno opredelitev ciljev določitvi strateških ciljev. Osnovni cilj je izboljšati komunikacijo s klubi, boljše črpanje sredstev v Sloveniji in evropskih sredstev, kar bo podlaga za razvoj triatlona in za določene ugodnosti za tekmovalce.

"Ob razvoju triatlona v klubih se bomo posvetili tako imenovanim sivim lisam, kjer pogoji za ta šport so, pa se triatlon ne razvija. Prav tako kot financiranje pa bo pomembno licenciranje in rangiranje tekmovalcev, ki morata postati preglednejša," še pravi Leben.

Zamislili so si zanimivo krožno traso po stari Ljubljani

Med kratkoročnimi cilji je vnovična vzpostavitev tekmovanj v pandemičnem obdobju, prva večja prireditev v Sloveniji pa bo državno prvenstvo v duatlonu čez mesec dni. Želja ostaja tudi nastop Alena Kobilice na paraolimpijskih igrah v Tokiu.

Tesno bo tudi sodelovanje z Morijem, ki bo s svojo funkcijo v evropski zvezi bdel nad priložnostmi za črpanje sredstev in dostopom do izobraževanja slovenskih trenerjev. "Vzpostaviti moramo sistem šol triatlona in zastaviti razvoj vsaj do kadetske kategorije. Za dvig nivoja pa bo najpomembnejše izobraževanje strokovnega kadra."

Mori je tudi pobudnik ideje, da bi Slovenija v Ljubljani postala gostitelj večje triatlonske prireditve. "Ljubljana z vso svojo podporo športu in vse boljšo kondicijo Ljubljanice bi bila lahko gostitelj evropskega pokala. Opazen je trend selitve tekem v večja mesta, kar je prihodnost našega športa in zamislili smo si že zelo zanimivo krožno traso po stari Ljubljani," je še povedal Mori, a to izpostavil kot dolgoročni cilj.

