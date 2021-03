Železnikar svetovni prvak, Trojar tretji

Na 23. svetovnem prvenstvu v zimskem triatlonu v Andori je Jani Železnikar v kategoriji od 60 do 64 let postal svetovni prvak, uspeh pa je v isti starostni kategoriji s tretjim mestom dopolnil Bojan Trojar, ki je s tem ponovil dosežek s SP v letih 2018 in 2019 in še tretjič osvojil bronasto medaljo.

Aktualni državni prvak Jani Železnikar, ki se je pred dobrimi 14 dnevi v Beljaku veselil zmage v državnem prvenstvu, se danes v Pirenejih veseli naslova svetovnega prvaka. "Moj moto je zmagovanje. Na tekmovanja se pripravljam načrtno in temeljito, zato me konkurenca načeloma ne zanima in se nanjo ne oziram," je po zmagi povedal Železnikar, ki je v absolutni konkurenci osvojil 12. mesto.

Po treh uvrstitvah v ironmanu na Havajih in treh svetovnih prvenstvih v polovičnih ironmanih, si je v letošnji sezoni izbral cross triatlon in zimski triatlon, poseben izziv pa mu predstavljajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo v X-terra cross triatlonu na Havajih. Železnikar je za progo v Andori, ki je vključevala 4,1 km teka, 5,2 km gorskega kolesa in 5,5 km smučarskega teka potreboval 52 minut in sekundo, kar je bilo kar 6 minut in 40 sekund hitreje od drugouvrščenega Španca Ignacia Herrera Pereza.

Do brona pa je z izidom 1;03,12 pritekel in prikolesaril drugi slovenski predstavnik, najstarejši v tej kategoriji, Bojan Trojar.

Uspeha slovenskega dvojca se je razveselil tudi predsednik Triatlonske zveze Slovenije Jure Leben: "Zelo sem vesel in ponosen ob osvojitvi svetovnega vrha Janija Železnikarja in tretjega mesta Bojana Trojarja. S svojimi dosežki sta dober zgled mladim. V imenu TZS obema izrekam velike čestitke."

Preberite še: