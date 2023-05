Tudi Dragić in Marinić zmago prekratka za osmerico

Tudi slovenska judoista v težki kategoriji Vito Dragić in Enej Marinič sta na svetovnem prvenstvu v Dohi dosegla po zmago in poraz ter bila za zmago prekratka za četrtfinale in s tem vsaj repasažne boje. Bolj kot poraz slovensko reprezentanco skrbi zdravstveno stanje Dragića, ki si je v drugi borbi huje poškodoval palec na roki.

Marinič je že v prvem dvoboju z zmagovalcem zadnje velike tekme pred SP v Antalyi, Jellejem Snippejem z Nizozemske, poskrbel za pravo dramo. Mariborčan je bil tehnično za odtenek boljši, tekmecu pa je kljub temu uspel met za vazari.

Nizozemcu je s taktičnim judom uspelo braniti prednost vse do konca, kakšnih 10 sekund pred zadnjim gongom pa je slovenski reprezentant vrgel za ipon, ki so ga sodniki ocenili kot vazari, Nizozemec pa je šel v protinapad in zaključni prijem.

Zaslon je že pokazal, da se je favorizirani Snippe uvrstil v drugi krog. sledilo je dolgo čakanje in pregled posnetkov, ki so pokazali, da je bil Mariničev met vendarle ipon in napisi na ekranih so se zamenjali.

Kitajec Ruixuan Li je bil vsaj na papirju lažji nasprotnik. Marinič je začel s hitro akcijo, skoraj mu je uspel met, želel je nadaljevati v parterju, kjer pa je tekmec položaj izkoristil in šel v nevaren protinapad. Najbližje zmage je bil Marinič z dobrim metom na polovici dvoboja, kjer je tekmec padel na bok, po mnenju sodnikov pa je bil položaj telesa nekaj centimetrov iz cone za oceno. V nadaljevanju je v taktičnem dvoboju Kitajec izsilil tri kazni.

"Vedel sem, da bo prva borba težka, a šel sem se borit. Padel sem na vazari, a sem vztrajal in na koncu vrgel. Vseskozi sem bil samozavesten in se boril do zadnje sekunde. Po drugi borbi sem bil jezen kot pes. Ni me spustil do garda, nisem mogel do konca izpeljati svojih akcij in prišle so kazni. Tukaj lahko vsak premaga vsakega. Slabi tekmovalci se dokazujejo, kot sem se jaz proti Nizozemcu," je po tekmi povedal Marinič.

O porazu je še dodal: "Vedno, ko sem iskal, da bi ga navlekel nase, da bi naredil bočno akcijo, je uspešno blokiral in tudi prehiteval z napadi. Ne z močnimi, a bili so napadi in nimam česa reči. Bila sva enakovredna, odločale so malenkosti." Nove priložnosti bo iskal že prihodnji teden v Sarajevu in nato v Linzu in Astani.

Dragić je opravil, kar je bilo možno. V boju s Slovakom Mariusom Fizelom so gledalci videli malo tehnike in veliko taktike. Za tekmovalca bistriškega Impola se je začelo slabo. Zaostajal je že za dva opomina, z izkušnjami in nasveti trenerja Grege Broda pa je potek obrnil in po treh kaznih je izpadel tekmec.

Povsem druge kategorije borec je bil nato Ališper Jusupov, ki se v zadnjih dveh sezonah na največjih tekmah redno uvršča na stopničke. Nazadnje je 24-letnik iz Uzbekistana zmagal letos v Taškentu, danes v Katarju pa hitro opravil z Dragićem. Le nekaj sekund po začetku dvoboja je tekmec krenil v napad, pri tem pa se je Dragiću zataknil prst v nasprotnikov kimono, kar mu je preprečilo obrambo in sledil je met za ipon.

"Poznal sem to tehniko, šel sem v gard, da bi se s prestopom lahko branil. A palec je ostal v kimonu, ko je vstopil, sem slišal samo še pok. In bolj kot ne je bil za uspešen napad kriv prav ta zlom. Vem le, da sem samo pazil, da se ne bi še bolj poškodoval. S Slovakom pa je težko. S priprav se izjemno dobro poznava. Tam od 50 borb morda dve dobim jaz, dve on in običajno je to nekakšna nepredvidljiva situacija. Zato je odločala taktika," je po tekmah povedal Dragić.

Slovenec je moral pred sedmimi tedni na operacijo obeh kolen, zato se je izogibal borbi v parterju: "Pazim na kolena. Imam samo določeno število vstopov, potem pa me boli ali pa otečejo. To se mi je zgodilo v Parizu. Vse skupaj še ni tako daleč, kot si želim in nisem želel tvegati." Večja skrb pa bo zdaj palec, saj bo vprašanje, koliko treninga, predvsem pa tekem v lovu na Pariz 2024 bo izpustil.

Zelo je Dragić pohvalil tudi Mariniča, ki je njegov domači tekmec za olimpijsko reprezentanco: "S tem, kar je danes pokazal proti Nizozemcu, je lahko konkurenčen prav proti vsakemu tekmecu. S tem, kar kaže, se ne bo uvrstil le na olimpijske igre, ampak je lahko zelo visoko. Manjka mu le malce taktike in ko bo popravil te malenkosti, bo res konkurenčen."