Danes na delu Anka Pogačnik, ki ji ni bil naklonjen žreb

Danes bo slovenske barve na svetovnem prvenstvu v judu v Dohi v kategoriji do 70 kg zastopala Anka Pogačnik, lani bronasta na evropskem prvenstvu v Sofiji. Žreb ji je že v drugem krogu namenil izjemno zahtevno tekmico Nizozemko Sanne Van Dijke, nosilko bronastih odličij z zadnjih dveh svetovnih prvenstev in z olimpijskih iger v Tokiu.

Prva nasprotnica 31-letne tekmovalke kranjskega Triglava bo 21-letna Kubanka Idelannis Gomez Feria, ki sicer nima odmevnih mednarodnih dosežkov, a prihaja iz države z zelo razvitim judom.

Težko rešljiva naloga bo v primeru zmage Sanne van Dijke, ki sodi v krog kandidatov za kolajne. Od štirih dvobojev je Slovenka v karieri dobile enega, zadnja dva, na evropskem prvenstvu lani in predlani, je v svoj prid odločila Nizozemka.

"Ob evropskem prvenstvu in mastersu je nastop tukaj eden od mojih ciljev v sezoni. Vem, kaj me čaka in vem, da bo težko. Nisem med nosilkami, zato je bilo jasno, da me že kmalu čaka dvoboj s katero med njimi," je pred odhodom v Katar povedala reprezentantka Anka Pogačnik.

Kot glavna kandidatka za zmago velja dvakratna svetovna prvakinja Barbara Matić, ki je lani dobila povsem hrvaški finale. Njena prva izzivalka bo Japonka Nizoe Saki, ki je Hrvatico premagala na zadnjih petih dvobojih, srečali pa se bosta najkasneje v polfinalu. Visoko kotira tudi olimpijska podprvakinja Michaela Polleres iz Avstrije.

Kakovostni vrh v moški kategoriji do 90 kilogramov je zelo širok. Prvo ime je nedvomno olimpijski prvak Laša Bekauri iz Gruzije. Neznanka je 22-letni Japonec Sanshiro Murao, ki kolajne s SP še nima, a je bil izjemno prepričljiv v svetovnem pokalu. Turške barve bo branil Mihael Žgank.