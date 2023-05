Ruski gledalci zaradi vojaških simbolov izključeni s SP v Dohi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruske gledalce so prireditelji SP najprej pozvali, naj snamejo trakove, ker pa poziva niso upoštevali, so jih pospremili iz dvorane. "Prepoved vstopa velja do konca prvenstva," predstavnika IJF povzema spletna stan insidethegames. Simbol je v teh časih seveda posebej boleč za Ukrajince, zato je prepovedan tudi drugod na športnih prizoriščih.

Prav v posebnem položaju pa so tokrat znašli prireditelji SP. Zveza IJF je namreč glede na smernice Mednarodnega olimpijskega komiteja po dolgotrajnem suspenzu dovolila nastope športnikov iz Rusije in Belorusije na SP, ki so bili doslej izključeni zaradi vojaške agresije na Ukrajino.

Odgovor je bil ukrajinski bojkot, ruski vojaški simboli na tribunah pa so napetosti v športnem svetu dodatno zaostrili in sprožili nove razprave.