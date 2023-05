Brata Borhašvili drugače od Ane Velenšek in Klare Apotekar

Gruzijska brata Šamil in Vahid Borhašvili sta se za razliko od nekdanjih slovenskih šampionk in sester Ane Velenšek in Klare Apotekar odločila, da se bosta borila v isti kategoriji do 81 kg. In to v lovu na kolajne na svetovnem prvenstvu ter tudi na olimpijske igre, kjer pa je prostor le za enega tekmovalca.