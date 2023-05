Brat in sestra sta še četrtič osvojila naslov svetovnega prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brat in sestra Hifumi in Uta Abe sta tudi v Dohi dokazala, da za judoistično srenjo v svojih kategorijah do 66 oziroma 52 kilogramov ostajata nepremagljiva. Olimpijska prvaka iz domačega Tokia sta še četrtič osvojila naslova svetovnih prvakov.