Maruša Štangar uvodni dan odprla z devetim mestom

Slovenska judoistka Maruša Štangar je na svetovnem prvenstvu v Dohi osvojila deveto mesto v kategoriji do 48 kg. V tekmi za četrtfinale, ki pomeni tudi najmanj uvrstitev v repesaž in popoldanski del, jo je ustavila 21-letna Italijanka Assunta Scutto. David Štarkel je v v kategoriji do 60 kg izgubil prvo borbo.

Tekmovalka ljubljanske Olimpije je najprej pokazala svojo moč v parterju. V prvem krogu je na ta način ugnala dvakratno afriško prvakinjo Geronay Whitebooi iz Južnoafriške republike, nato pa v dolgem podaljšku izenačene druge borbe še staro znanko 32-letno Izraelko Shiro Rishony, bronasto z lanskega evropskega prvenstva v Sofiji.

Assunta Scutto, lani bronasta na SP v Taškentu in srebrna na mladinskem svetovnem prvenstvu v Guayaquilu, pa je tokrat popolnoma presenetila 25-letno Ljubljančanko, s katero sta nazadnje skupaj vadili v Rimu. Italijanka si je vazari priborila že v prvi akciji in po metu skušala končati borbo v parterju. Slovenska reprezentantka se je iz primeža še izvila, nato pa je sledil še en nepremišljen napad, kar je tekmica izkoristila za nepričakovano hitroin gladko zmago.

"Tretja borba se je končala popolnoma drugače, kot sem si želela in sem bila zelo razočarana. Vseeno pa sem prej pokazala dve dobri borbi, se uvrstila med najboljših 16 in to mi je prineslo veliko novih točk za svetovno lestvico," je mešane občutke po tekmi opisala Maruša Štangar, zadovoljna z bero 320 točk v boju za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu.

Razočaranje neposredno po borbi je bilo delno še vedno prisotno, vseeno pa je v prvi analizi tekmovalka pokazala predvsem sama nase. "Narobe sem razumela napotke trenerke Olge Štirba, a napaka je povsem moja. Naredila sem, kar ne bi smela in sledila je kazen. Prvi met je bil zelo hiter, v parterju sem se še rešila, nato pa sem še enkrat previsoko dvignila desno roko, tekmica je šla vame in skoraj ponovila met iz prvega napada."

"Mislim, da je bil to popoln mrk, popoln padec koncentracije. Maruša je imela zelo zahtevno prvo borbo s telesno izjemno močno nasprotnico. Nato dolg podaljšek v zelo izenačenem boju, kjer je fizično in psihično morala zdržati zelo dolgo. Italijanka je odlična, a na skupnih treningih nikakor ni kazala, da je boljša. Mislim, da Maruši manjkajo predvsem težke tekme, saj je bil to šele njen peti nastop po olimpijskih igrah in poškodbi kolena in kasneje noge," pa je dodala trenerka, ki je prepričana, da je njena tekmovalka telesno v dobri formi.

David Štarkel

David Štarkel se je v kategoriji do 60 kg poslovil že po prvi borbi z nekdanjim kadetskim svetovnim prvakom Chong-You Linom iz Tajpeja. Šestindvajsetletni tekmovalec bistriškega Impola je imel večji del borbe celo pobudo, na koncu je odločil slabo izveden protinapad 21-letnega tekmeca, ki je v podaljšku zadostoval za zmago.

"Ne vem, kaj je. A po polovici borbe sem začel izgubljati moč v rokah. Pripravljen sem dobro, verjetno je vse v glavi," je bil po tekmi razočaran slovenski reprezentant, ki pravi, da se mu to v prvi borbi nikakor ne bi smelo zgoditi.

V ponedeljek ima slovenski tabor dan odmora, nato pa v torek sledita nastopa Kaje Kajzer v kategoriji do 57 kg in Martina Hojaka v moški konkurenci do 73 kg.

