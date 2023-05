Judoistična zveza osmim Rusom prepovedala nastop na SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je izvršni odbor Mednarodne judoistične zveze (IJF) sprejel odločitev, da lahko Rusi in Belorusi kot nevtralni športniki nastopajo na tekmovanjih pod njihovim okriljem, je zdaj IJF prepovedala nastope osmim ruskim predstavnikom na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Dohi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na seznamu je še vedno 19 judoistov in judoistk, ki bodo lahko v Katarju nastopili kot nevtralni tekmovalci. SP bo potekalo od 7. do 14. maja.

Krovna judoistična zveza je namreč pred dnevi v izjavi za javnost sporočila, da je najela "ugledno podjetje", ki preverja ruske in beloruske posameznike, vključno z njihovimi profili na družbenih medijih ter tamkajšnje objave s poudarkom na vojni propagandi. Podrobnega preverjanja po informacijah dpa ni prestalo osem ruskih predstavnikov.

Ukrajina je na začetku tedna sporočila, da bo zaradi odločitve IJF glede vključevanja Rusije in Belorusije na mednarodna tekmovanja bojkotirala SP.

Ukrajinska judoistična zveza (UJF) je, kot navaja agencija Reuters, zapisala, da so številni ruski in beloruski judoisti, prijavljeni na prvenstvo, aktivni vojaki.

"Tu ne vidimo nevtralnosti, enakih pogojev in 'povezovalnih elementov za dialog in spravo,' kot je navedeno v resoluciji IJF o udeležbi ruske in beloruske ekipe na SP v Dohi," je v ponedeljek zapisala ukrajinska zveza.

"Odločitev je v nasprotju z najnovejšimi priporočili Moka. Razočarani smo nad odločitvijo IJF, zato smo se odločili, da ne bomo sodelovali na SP v Dohi," so še dodali pri UJF.

Ukrajina je sicer svojim športnim reprezentancam prepovedala sodelovanje na tekmovanjih, na katerih sodelujejo športniki in športnice iz Rusije in Belorusije, je v ponedeljek pisal Reuters.

SP v Katarju bo prvo med največjimi judoističnimi tekmami, ki bodo dale velik del točk za olimpijsko lestvico, ki odloča o nastopu v Parizu 2024.

