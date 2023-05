Kajzerjeva deveta na SP v Dohi, Hojak izgubil prvo borbo

Judoistka Bežigrada Kaja Kajzer je na svetovnem prvenstvu v Dohi po dveh zmagah osvojila deveto mesto v kategoriji do 57 kg, Martin Hojak je izgubil prvo borbo v kategoriji do 73 kg. V sredo bo slovenske barve v Katarju zastopala v kategoriji do 63 kg zastopala nekdanja svetovna podprvakinja Andreja Leški.

Že žreb kategorije do 57 kg je razkrival, da Kaja Kajzer v dvorani Ali bin Hamad al Attiyah nima lahke tekmice. Prva nasprotnica 23-letne Ljubljančanke je bila bronasta s SP 2019 Poljakinja Julia Kowalczyk. Tekmovalki sta imeli razmerje zmag in porazov 3:3, vnovič pa je izenačen dvoboj odločil šele podaljšek.

Judoistka Bežigrada je vseskozi sicer imela rahlo pobudo, a brez izrazite priložnosti. Te so se začele stopnjevati v podaljšku, ko je Kajzerjeva najprej poskušala z vzvodom, nekaj kasneje pa je dvoboj odločil končni prijem v parterju.

Ljubljančanka je najprej preskočila poljsko, nato pa še portugalsko oviro. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sledil je dvoboj s 37-letno Portugalko Telmo Monteiro, dobitnico olimpijske kolajne in kar petih s SP, ki je v preteklosti dobila oba medsebojna dvoboja. Posebej boleč za Ljubljančanko je bil poraz v finalu evropskega prvenstva v Lizboni 2021. Tokrat se je razpletlo drugače. V dvoboju je Portugalka delovala močnejša, Kaja Kajzer pa hitrejša. A na polovici dvoboja je slovenska reprezentantka dvoboj dobila prav z odločnim metom na silo.

V borbi za četrtfinale in popoldanski del pa je bila previsoka ovira četrtouvrščena na svetovni lestvici in aktualna svetovna podprvakinja Japonka Haruka Funakubo. Zadnjič sta se tekmovalki, Japonka je leto starejša, pomerili še na mladinskem svetovnem prvenstvu 2018, ko je bila boljša judoistka iz Dežele vzhajajočega sonca.

Dvoboj je bil za pravo oceno z minuto in pol prekratek. Japonka je delovala odločnejša, dvoboj je dobila v parterju, končni prijem pa ji je z grobo napako omogočila kar slovenska reprezentantka sama.

"Imela sem načrt za borbo z njo, a je bilo prezgodaj konec."

Napake v tretji borbi ne bo tako hitro pozabila. Foto: Guliverimage "Seveda sem si želela čim višje. Dobro sem se borila prvi dve borbi. Tudi Japonka je bila premagljiva. A naredila sem napako, zato nisem zadovoljna. V redu bi bilo, če bi se stepla do konca in izgubila. Tako pa sem naredila napako v parterju, prijela me je v končni prijem in končalo se je," je po tekmi povedala povratnica po seriji poškodb. Vseeno je bila zadovoljna z novimi točkami za svetovno lestvico v lovu na olimpijske igre v Parizu.

Napaka v tretji borbi ji bo dala misliti še kak dan. "Japonci so znani po dobrih tehnikah v parterju. Sama sem ji dovolila, da je prišla z roko pod moj trebuh in iz tega položaja se je skoraj nemogoče rešiti. Imela sem načrt za borbo z njo, a je bilo prezgodaj konec."

Glede na izjemno zahteven žreb pa dan ni bil slab. "Malo me je stisnilo, ko sem videla žreb. Vedela sem, da bodo vse borbe težke. Vseeno sem bila samozavestna. Že proti Poljakinji sem vedela, da jo bo težko vrsti. V dvoboju s Portugalko sem računala, da bova šli v podaljšek in da bo odločila kondicija. A uspelo mi je dvoboj dobiti prej, kar je super," je še povedala slovenska reprezentantka.

Martin Hojak je ostal praznih rok proti Moldavcu Adilu Osmanovu. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Sreča se je nasmehnila Moldavcu

Martin Hojak si gostovanja na vročem Arabskem polotoku ne bo zapomnil v najlepši luči. V kategoriji do 73 kg je izgubil že prvo borbo. V izredno dinamičnem dvoboju je bil spretnejši nosilec bronastih odličij z zadnjih dveh EP do 23 let, 22-letni Moldavec Adil Osmanov. V vrsti aktivnih akcij v gardu in parterju se je na polovici dvoboja sreča nasmehnila Moldavcu.

V akciji, ki je neposredno sledila prekinitvi in kazni za oba tekmovalca, sta tekmovalca serijsko poskušala z napadi in protinapadi, v zaključku pa je bil spretnejši Osmanov in kot zmagovalec zapustil blazine.

V sredo bo slovenske barve v Dohi zastopala v kategoriji do 63 kg zastopala nekdanja svetovna podprvakinja Andreja Leški.