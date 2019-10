Trije slovenski polfinali na Japonskem

V ženskih kvalifikacijah je pet tekmovalk osvojilo vrhova obeh smeri, med njimi tudi svetovna in evropska prvakinja Garnbretova in Rakovčeva.

Boj za naslova zmagovalcev v seštevku svetovnega pokala v težavnosti, ki ju bodo na Japonskem podelili najboljšima, je bil že odločen v nedeljo v Xiamenu na Kitajskem. Moško krono si je zagotovil Čeh Adam Ondra, ki je finalno preizkušnjo sezone izpustil, žensko krono pa je Janja Garnbret prepustila 15-letni južnokorejski najstnici Chaehyun Seo, ki je zmagala na štirih tekmah.

Se pa obema najboljšima Slovenkama nasmiha, da bosta sezono končali na stopničkah končnega seštevka na drugem in tretjem mestu.

Garnbretova sicer tudi pred sklepnim dejanjem sezone ostaja trdno v vodstvu v skupnem seštevku svetovnega pokala za kombinacijo, Slovenija pa je v pokalu narodov v težavnosti na odličnem drugem mestu takoj za vodilno Japonsko in pred Južno Korejo. Na svetovni jakostni lestvici, upoštevajoč tudi svetovno prvenstvo, je Garnbretova prva pred Seovo.

Lučka Rakovec si z Janjo Garnbret deli najboljši dosežek kvalifikacij. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Peharc izpadel

V moškem polfinalu Slovenija na sklepni tekmi sezone svetovnega pokala ne bo imela svojega predstavnika. Anže Peharc je iz najboljše šestindvajseterice izpadel na 36. mestu.

Konec novembra bodo v Toulousu na sporedu še svetovne olimpijske kvalifikacije v olimpijski kombinaciji za preostala olimpijska mesta. Slovenija ima na razpolago še tri kvote, eno v ženski in dve v moški konkurenci.

Garnbretova si je svojo vozovnico za olimpijski Tokio že priborila na svetovnem prvenstvu, ki je bilo avgusta na Japonskem.

Peharc in Kruder sta na kvalifikacijski lestvici za nastop med dvajseterico, ki se bo merila v Franciji, na 19. in 21. mestu, Rakovčeva in Kramplova pa svoji mesti v kvalifikacijah že imata zagotovljeni, saj sta v razvrstitvi svetovnega pokala, upoštevajoč dosežke v vseh treh disciplinah (težavnosti, balvanih, hitrosti), na četrtem in desetem mestu.

Preberite še: