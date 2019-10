Mladi plezalci z evropskega prvenstva s kopico odličij

Slovenska mladinska reprezentanca v športnem plezanju se je z mladinskega prvenstva stare celine vrnila s šestimi medaljami in drugim mestom v pokalu narodov. Starejša deklica Sara Čopar je v Rusiji osvojila naslov mladinske evropske prvakinje v kombinaciji in podprvakinje v težavnosti, mladinec Luka Potočar je postal prvak v težavnosti , mladinec Žiga Zajc pa podprvak v kombinaciji. Bronasto medaljo v težavnosti sta si priplezali tudi starejša deklica Liza Novak in kadetinja Lucija Tarkuš.

Slovenski športni plezalci so se z evropskega mladinskega prvenstva vrnili s šestimi medaljami, od tega dvema zlatima. Foto: Klemen Kejžar

Na mladinskem evropskem prvenstvu (MEP) v težavnostnem in hitrostnem plezanju, ki je bilo v ruskem mestu Voronež med 18. in 20. oktobrom 2019, je slovenska mladinska reprezentanca osvojila kar štiri medalje v težavnosti.

Luka Potočar je postal zmagovalec stare celine v kategoriji mladincev, Sara Čopar je bila druga in Liza Novak tretja med starejšimi deklicami, Lucija Tarkuš pa si je priplezala bron med kadetinjami. Ta tekma je skupaj z mladinskim evropskim prvenstvom v balvanskem plezanju, ki je bilo septembra v italijanskem Brixnu, štela tudi za kombinacijo.

Zato so v Rusiji podelili še medalje mladinskega evropskega prvenstva v kombinaciji, kjer je zmago slavila starejša deklica Čoparjeva, mladinec Žiga Zajc pa je bil drugi.

Slovenija je osvojila tudi drugo mesto v pokalu narodov, za Francijo in pred Avstrijo. Ob koncu sezone so v Voronežu podelili še odličja za skupni seštevek mladinskega evropskega pokala v težavnosti, kjer sta Jaka Jaki in Luka Jerman dosegla drugo oz. tretje mesto.

Luka Potočar je novi mladinski evropski prvak v težavnosti. Foto: Klemen Kejžar

Novi evropski prvak Potočar: Vse se mi je poklopilo

"Forma se mi je dvigovala in pričakovanja so bila visoka, tako pri trenerjih kot pri meni, zato sem si morda ustvaril še nekaj dodatnega pritiska, da hočem zmagati. Vse smeri sem plezal previdno, da se mi ne bi primerila kakšna napaka, s čimer sem si jih naredil še malce težje, kot so bile v resnici. Končno se mi je poklopilo - potem ko sem bil na lanskem prvenstvu v Imstu drugi v težavnosti, sem vendarle postal mladinski evropski prvak," je bil zadovoljen 17-letni Jeseničan Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica), ki si je v mladinski kategoriji do 20 let naslov mladinskega evropskega prvaka v težavnosti priplezal kot najboljši v vseh krogih tekmovanja.

Lani tako svetovni kot evropski mladinski podprvak v težavnosti je letos uspešno presedlal tudi v člansko konkurenco, kjer je na tekmi svetovnega pokala najvišje posegel do 12. mesta v težavnosti, na članskem evropskem prvenstvu pa je bil osmi.

Foto: Klemen Kejžar

V najmlajši kategoriji starejših deklic (14, 15 let) se je 14-letna Laščanka Sara Čopar (ŠPO PD Celje Matica), ki je konec avgusta v Arcu postala svetovna mladinska prvakinja v kombinaciji, veselila evropskega srebra v težavnosti in zmage v kombinaciji.

"Stena mi je bila všeč, ker je bila zelo previsna, oprimki so bili dobri, gibi zanimivi, smeri pa ob močni konkurenci ravno prav težke," je dejala Čoparjeva. "Ponosna sem, da sem letos dvakrat postala mladinska prvakinja. Še sebe sem malo presenetila, a hkrati pokazala, da uspeh na svetovnem prvenstvu ni bil naključje, ampak sem si oba naslova res zaslužila, saj sem trdo delala za to."

Čoparjeva med najhitrejšimi Slovenkami

Devetošolka, v Voronežu druga v težavnosti in šesta v hitrosti, pred mesecem dni pa v Brixnu peta na balvanih, ima najraje balvansko plezanje, zelo všeč pa ji je tudi hitrostno, kjer je s časom pod desetimi sekundami med najhitrejšimi slovenskimi športnimi plezalkami, tudi v primerjavi s članicami. Slovenski ženski rekord v hitrosti ima Janja Garnbret s časom 9,165 s, osebni rekord Čoparjeve pa je 9,914 s.

Sara Čopar (levo) mladinska evropska podprvakinja v težavnosti in prvakinja v kombinaciji, Liza Novak (desno) tretja v težavnosti. Foto: Klemen Kejžar

Srebrni Čoparjevi je v težavnosti družbo na stopničkah delala reprezentančna kolegica Liza Novak (PK Laško), ki si je z bronom med starejšimi deklicami priplezala prvo odličje na mednarodnih tekmovanjih. "V Voronežu sem imela visoke cilje, vesela sem bila že uvrstitve v finale, še toliko bolj pa tretjega mesta, kar je moj največji dosežek do zdaj. Za mano so v finalu plezale še tri plezalke, zato je bilo napeto do konca, ko sem se razveselila uvrstitve na stopničke, še toliko bolj, ker je bila Sara druga," je vtise strnila 14-letna športna plezalka iz Radeč.

Tretjega mesta se je v kadetski konkurenci (16, 17 let) veselila 16-letna Lucija Tarkuš iz Slovenske Bistrice (AK Impol Slovenska Bistrica), ki je bila tretja že na lanskem mladinskem EP, takrat še v kategoriji starejših deklic.

Lucija Tarkuš je osvojila 3. mesto. Foto: Klemen Kejžar

"Smeri so mi bile zelo všeč, je bil kar moj stil smeri. Kvalifikacije bi lahko bile boljše, s plezanjem v polfinalu sem kar zadovoljna, finale pa bi tudi lahko bil boljši. Nasploh mi je težavnost zelo všeč, rada jo plezam, v tej disciplini sem najboljša," je dejala Tarkuševa, tudi četrta v kombinaciji.

Šesto odličje za Slovenijo na MEP pa je osvojil 18-letni Grosupeljčan Žiga Zajc (PK Scena), skupno drugi v kombinaciji vseh treh disciplin med mladinci.

Ocena selektorja Štremflja:



"Z balvanskim delom evropskega prvenstva ne moremo biti zadovoljni, saj smo imeli le nekaj finalnih nastopov, računali pa smo tudi na kakšna najvišja mesta. Hitrosti se ne posvečamo toliko, zato smo zadovoljni, sploh Sarin nastop pod desetimi sekundami je zelo dober dosežek.



Težavnost pa lahko ocenim kot zelo dobro. Luka je bil daleč najboljši in je zasluženo zmagal, Sara je znova pokazala dobro pripravljenost in da njen uspeh na svetovnem mladinskem prvenstvu ni bil naključje, Liza pa nas je malo presenetila in dosegla super rezultat in svoje prve stopničke. Lucijin nastop ni bil optimalen, a dovolj za tretje mesto.



V kombinaciji je treba pokazati visoko raven v vseh treh disciplinah, pri čemer bi izpostavil Saro, ki je bila v finalu tako v balvanih kot v hitrosti in težavnosti," je oceno podal selektor slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju Anže Štremfelj, čigar desna roka sta trenerja Maja Štremfelj in Klemen Kejžar.

Slovenska mladinska reprezentanca je imela v težavnosti še štiri finaliste: Luka Jerman (PK Kamnik) je bil četrti med starejšimi dečki, Žiga Zajc (PK Scena) sedmi med mladinci, v kadetski kategoriji pa sta bila Maja Majcen (ŠPO PD Celje Matica) in Andrej Polak (PK Škofja Loka) osma.

Timotej Romšak (PK Kamnik) je bil deveti, Jaka Jaki (DRPK) 14. in Tim Korošec (PK Škofja Loka) 16. med starejšimi dečki, Betka Debevec (PK Kamnik) 14. med kadetinjami in Ema Seliškar 22. med starejšimi deklicami.

V kombinaciji so bili med deseterico poleg Čoparjeve, Zajca in Tarkuševe še Polak na četrtem, Romšak na petem, Korošec na sedmem, Jaki na devetem in Seliškarjeva na desetem mestu.

V Voronežu so podelili tudi odličja za skupni seštevek mladinskega evropskega pokala v težavnosti, kjer sta starejša dečka Jaka Jaki in Luka Jerman dosegla drugo oz. tretje mesto.