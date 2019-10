Garnbretova na Kitajskem pod zmagovalnim odrom

Zmagala je petnajstletnica iz Južne Koreje Chaehyun Seo, ki je s četrto zaporedno zmago tekmo pred koncem osvojila tudi svoj premierni seštevek sezone svetovnega pokala v težavnosti.

Garnbretova, za katero je sanjska sezona, ni nadaljevala niza in ostaja pri treh zaporednih skupnih zmagah v seštevku svetovnega pokala v težavnosti. Dvajsetletnica je sicer letos osvojila svoj premierni seštevek svetovnega pokala v balvanskem plezanju s šestimi zmagami, na svetovnem prvenstvu v Hachiojiju na Japonskem pa je kot prva na istem prvenstvu postala svetovna prvakinja v treh različnih disciplinah - težavnosti, balvanih in kombinaciji.

Lučka Rakovec je priplezala na šesto mesto. Foto: Sportida

V finalu so kar tri plezalke splezale do vrha smeri, mesta na stopničkah pa so si razdelila na podlagi polfinalnih dosežkov. Korejski najstnici je pripadla zmaga, druga je bila Japonka Akiyo Noguchi, tretja še ena Korejka Jain Kim.

Tretja slovenska polfinalistka Mia Krampl je osvojila 24. mesto.

Ondra do zmage, Slovenci brez nedeljskih nastopov

Tudi v moškem finalu so vrh osvojili trije tekmovalci, ki so si tako kot ženske razdelili mesta na stopničkah na podlagi polfinala. Med moškimi je slavil Čeh Adam Ondra, drugo in tretje mesto pa sta osvojila tekmovalca z Japonske Taisei Homma in Tomoa Narasaki.

Oba slovenska predstavnika v moški konkurenci Anže Peharc in Jernej Kruder sta tekmovanje končala v soboto v kvalifikacijah na 27. oziroma 31. mestu.

V moški konkurenci je slavil Adam Ondra. Foto: Ana Kovač

Sezona svetovnega pokala se bo končala naslednjo nedeljo na Japonskem v Inzaiju, ko bodo znani tudi vsi udeleženci olimpijskih kvalifikacij, ki bodo konec novembra v Toulousu.

V Toulouse sta že uvrščeni Rakovčeva in Kramplova, trenutno peta oziroma deveta v skupnem seštevku kombinacije, Kruder in Peharc sta trenutno na repu uvrščenih na 18. oziroma 19. mestu. Garnbretova, ki je na prvem mestu v seštevku kombinacije, si je olimpijsko vozovnico priplezala že avgusta v Hachiojiju.

Kruder si je sicer nekoliko priprl olimpijska vrata, saj se na Japonsko ne bo odpravil.

