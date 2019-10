Janja in Lučka z najboljšim dosežkom

V Xiamenu na Kitajskem se je s kvalifikacijami začelo predzadnje dejanje letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost. Slovenke so nalogo opravile z odliko. Janja Garnbret in Lučka Rakovec si delita najboljši dosežek, Mia Krampl je peta. Anže Peharc in Jernej Kruder se nista uvrstila v polfinale.

V ženskih kvalifikacijah so štiri tekmovalke preplezale obe kvalifikacijski smeri do vrha. Med temi sta tudi dve Slovenki, svetovna in evropska prvakinja v disciplini Janja Garnbret in Lučka Rakovec, ki si najboljši dosežek kvalifikacij delita z Japonko Ai Mori in vodilno v seštevku svetovnega pokala v težavnosti, petnajstletno Južnokorejko Chaehyun Seo.

V drugi kvalifikacijski smeri je vrh osvojilo kar 22 tekmovalk, glavna razlika se je ustvarila v prvi kvalifikacijski smeri, v kateri je 14 tekmovalk padlo na gibu 35+, tudi Mia Krampl.

Moške kvalifikacije za osmerico na obeh vrhovih niso predstavljale težav. Med vodilnimi je tudi vodilni v seštevku pokala Čeh Adam Ondra. Zato pa sta med osmoljenci današnjih kvalifikacij Slovenca, ki bosta nedeljski moški polfinale spremljala kot gledalca.

Slovenca sta bila med 35 tekmovalci, ki so drugo kvalifikacijsko smer preplezali do vrha. V drugi je Peharca zgolj en gib, dosegel je višino 32+, ločil od napredovanja v polfinale. Kruder pa je bil od polfinala oddaljen tri gibe. Peharc je tekmovanje končal na 27., Kruder pa na 31. mestu.

... Lučka Rakovec najboljši dosežek kvalifikacij. A nista osamljeni na vrhu, saj sta ob njima še Japonka Ai Mori in vodilna v seštevku svetovnega pokala v težavnosti, petnajstletna Južnokorejka Chaehyun Seo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Zadnji preizkušnji sezone, konec prihodnjega tedna se bo karavana ustavila še v Inzaiu na Japonskem, bosta odločali tudi o zadnjih tekmovalcih, ki se bodo merili na kvalifikacijski tekmi za olimpijske igre konec novembra v Toulousu. Kruder je napovedal, da se na Japonsko ne bo odpravil.

V Toulouse sta že uvrščeni Rakovčeva in Kramplova, trenutno peta oziroma deveta v skupnem seštevku kombinacije, Kruder in Peharc sta trenutno na 18. oziroma 19. mestu. Garnbretova, ki je na prvem mestu v seštevku kombinacije, si je olimpijsko vozovnico priplezala že avgusta na SP v Hachiojiju.

V kvalifikacijah v Toulousu bo lahko nastopilo le 20 tekmovalcev oziroma tekmovalk. Vsaka država ima sicer na voljo štiri olimpijske kvote, dve ženski in dve moški.