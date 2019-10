Janja Garnbret z najboljšim dosežkom, v finalu tudi Lučka Rakovec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janja Garnbret in Lučka Rakovec sta se uvrstili v finale predzadnje tekme sezone svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost. Garnbretova se je v finale uvrstila z najboljšim dosežkom, Rakovčeva je finale ujele kot osma. Tretja slovenska polfinalistka Mia Krampl je tekmovanje končala na 24. mestu.

V polfinalu so tri tekmovalke smer splezale do vrha. Aktualna svetovna prvakinja Garnbretova ter dve najstnici 15-letna Chaehyun Seo iz Južne Koreje, ki vodi v seštevku svetovnega pokala v težavnosti, in 16-letna Yuetong Zhang.

Druga slovenska finalistka Rakovčeva, aktualna evropska prvakinja, je bila del skupine petnajstih tekmovalk, ki so padle na istem gibu 33+. A sta bili slovenska tekmovalka in Japonka Ai Mori "srečni poraženki", saj sta si mesto med najboljšo osmerico oziroma tokrat med deveterico finalistk zagotovili na podlagi dobrega kvalifikacijskega dosežka.

Svetovni podprvakinji Kramplovi se je napaka pripetila že v spodnjem delu, v smeri pa je dosegla skromno višino 18.

V moškem polfinalu je ostal vrh neosvojen, za najboljši dosežek je poskrbel Japonec Kai Harada, v zadnji krog je napredoval tudi vodilni v seštevku Čeh Adam Ondra. Oba slovenska predstavnika v moški konkurenci Anže Peharc in Jernej Kruder sta tekmovanje končala v soboto v kvalifikacijah na 27. oziroma 31. mestu.

V finalu bonastopila tudi Lučka Rakovec. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Začetek finala bo ob 13. uri.

Sezona svetovnega pokala se bo sklenila naslednjo nedeljo na Japonskem v Inzaiju, ko bodo znani tudi vsi udeleženci olimpijskih kvalifikacij konec novembra v Toulousu.

V Toulouse sta že uvrščeni Rakovčeva in Kramplova, trenutno peta oziroma deveta v skupnem seštevku kombinacije, Kruder in Peharc sta trenutno na repu uvrščenih na 18. oziroma 19. mestu. Garnbretova, ki je na prvem mestu v seštevku kombinacije, si je olimpijsko vozovnico priplezala že avgusta na SP v Hachiojiju.

Kruder si je sicer nekoliko priprl olimpijska vrata, saj je napovedal, da se na Japonsko ne bo odpravil.