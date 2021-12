Triglavu že 17. pokalni naslov

Vaterpolisti Triglava so v pokritem bazenu na Kodeljevem v finalu pokala Slovenije pričakovano premagali domačo Ljubljano Slovan z 8:3 (1:2, 1:1, 4:1, 2:0). Za Kranjčane je to že sedemnajsta pokalna lovorika, medtem ko so Ljubljančani ostali pri treh.

Ljubljana Slovan : Triglav 3:8 Pokriti bazen na Kodeljevem, gledalcev 100, sodnika: Margeta, Radonjič. Ljubljana Slovan: Koso, Stefanović 2, Kirasič, Potočnik, Žiberna 1, Čarni, Fakin, Burger, Lipovac, Salihi, Puš, Petrovčič. Trener: Jure Škof, pomočnik Nikola Hajdin.

Triglav: Beton, Popović 3, Kadivec 1, Rahne 1, Lah, D. Gostić 1, Pušavec 1, M. Gostič, Juš Vončina, Štirn 1, Paunović, Bečić, Gregor Kos. Trener Krištof Štromajer, pomočnik Jaka Mikoletič.

V ligaškem delu pokalnega tekmovanja kranjski vaterpolisti niso izgubili niti ene tekme in vlogo favorita potrdili tudi v finalu. Kranjčani, ki v letošnji sezoni igrajo tudi v regionalne vaterpolske lige A1, so odpor domače ekipe zlomili v tretji četrtini, ki so jo dobili s 4:1 in v končnici razliko še povišali.

Mladi Ljubljančani so odločno vstopili v tekmo proti bolj izkušenim gostom. Dobro igro v uvodni četrtini so domači vaterpolisti potrdili z zadetkoma Vukašina Stefanovića in Nejca Žiberne, za Kranjčane pa je bil uspešen le Jaka Štirn. Najmanj zadetkov je bilo v drugi četrtini, v kateri so bili uspešni le gostje, ko je za izenačenje poskrbel Benjamin Popović. Ljubljančani so imeli sredi druge četrtine priložnost za še en gol, vendar je odlični Jure Beton ubranil petmetrovko domačemu kapetanu Martinu Pušu.

Že v začetku tretje četrtine so gostje prvič prišli do vodstva, ki ga nato niso več izpustili iz rok. Uspešen je bil Jaša Kadivec, kmalu za njim pa še enkrat Popović. Ljubljančani so se z zadetkom Stefanovića svoj zaostanek znižali na zadetek, toda do konca četrtine sta bila za Kranjčane uspešna še Dejan Gostić in ob njenem izteku še Matic Rahne. Zmago Triglava sta potrdila Andraž Pušavec ter s svojim tretjim zadetkom na tekmi Popović.

Štromajer: Vložili smo veliko truda

"Mislim, da smo zasluženo prišli do zmage, ki je bila plod naše odlične igre v obrambi. Vanjo smo vložili veliko truda, zanjo so zaslužni prav vsi igralci, ki si zaslužijo vse čestitke, da je pokal spet v Kranju," pa je zmago pokomentiral trener Triglava Krištof Štromajer.

Trener Ljubljane Slovana Jure Škof je izpostavil: "Do tretje četrtine smo še držali korak z bolj izkušenimi Kranjčani, a smo na žalost slabo izkoriščali prednost igralca več, zgrešili pa smo še dve petmetrovki. To pa je bilo za tako dobro ekipo, kot jo ima Triglav, preprosto preveč. Dejstvo je, da so bili Kranjčani favoriti, toda če bi zadeli svoje priložnosti, bi bila lahko tekma še bolj izenačena. V gostujoči ekipi je bil odličen vratar Jure Beton, pohvale pa si zasluži tudi naš vratar Alen Koso, toda s samo tremi zadetki je težko dobiti tekmo."