Triglavani skozi šivankino uho v četrtfinale

Vaterpolisti kranjskega Triglava so na turnirju v Portu vendarle osvojili drugo mesto v skupini A pokala challenger. Na roko jim je šel izid tekme med portugalskima moštvoma Vitoria Sport Clube in Clube Fluvial Portuense. Prvi so ga dobili z 12:9, v krogu treh ekip s šestimi točkami pa so bili najuspešnejši Kranjčani.